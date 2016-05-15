ترکیب تیمهای ملی کشتی ساحلی ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان طی روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهر فازانا کرواسی برگزار میشود.
بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:
تیم نوجوانان:
۶۰ کیلوگرم: عباس مقدسی
۷۰ کیلوگرم: مبین درویشی
۷۰+ کیلوگرم: مهراب کریمی
تیم جوانان:
۶۰ کیلوگرم: حسین خدپور
۷۰ کیلوگرم: رضا آقاجانی
۸۰ کیلوگرم: پیمان حیدری
۸۰+ کیلوگرم: محسن سیر
تیم بزرگسالان:
۷۰ کیلوگرم: محمد نادری
۸۰ کیلوگرم: امید حسن تبار
۹۰ کیلوگرم: سید محمد ساداتی
۹۰+ کیلوگرم: جابر صادق زاده
سرمربی: فردین معصومی
مربیان: رضا شاه منصوری- مهدی ایوبی- مهدی قاسمی جو- یاسر نورزایی
سرپرست: عزیز واگذاری
