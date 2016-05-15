۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۶

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

ترکیب تیمهای ملی کشتی ساحلی ایران مشخص شد

اسامی ملی‌پوشان اعزامی به رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان درکرواسی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان طی روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهر فازانا کرواسی برگزار می‌شود.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

تیم نوجوانان:
۶۰ کیلوگرم: عباس مقدسی
۷۰ کیلوگرم: مبین درویشی
۷۰+ کیلوگرم: مهراب کریمی

تیم جوانان:
۶۰ کیلوگرم: حسین خدپور
۷۰ کیلوگرم: رضا آقاجانی
۸۰ کیلوگرم: پیمان حیدری
۸۰+ کیلوگرم: محسن سیر

تیم بزرگسالان:
۷۰ کیلوگرم: محمد نادری
۸۰ کیلوگرم: امید حسن تبار
۹۰ کیلوگرم: سید محمد ساداتی
۹۰+ کیلوگرم: جابر صادق زاده

سرمربی: فردین معصومی
مربیان: رضا شاه منصوری- مهدی ایوبی- مهدی قاسمی جو- یاسر نورزایی
سرپرست: عزیز واگذاری

