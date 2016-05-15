ترکیب تیمهای ملی کشتی ساحلی ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان طی روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در شهر فازانا کرواسی برگزار می‌شود.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

تیم نوجوانان:

۶۰ کیلوگرم: عباس مقدسی

۷۰ کیلوگرم: مبین درویشی

۷۰+ کیلوگرم: مهراب کریمی

تیم جوانان:

۶۰ کیلوگرم: حسین خدپور

۷۰ کیلوگرم: رضا آقاجانی

۸۰ کیلوگرم: پیمان حیدری

۸۰+ کیلوگرم: محسن سیر

تیم بزرگسالان:

۷۰ کیلوگرم: محمد نادری

۸۰ کیلوگرم: امید حسن تبار

۹۰ کیلوگرم: سید محمد ساداتی

۹۰+ کیلوگرم: جابر صادق زاده

سرمربی: فردین معصومی

مربیان: رضا شاه منصوری- مهدی ایوبی- مهدی قاسمی جو- یاسر نورزایی

سرپرست: عزیز واگذاری