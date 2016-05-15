«بالابان» در سراسر کشور اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «بالابان» به کارگردانی رضا صافی که در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم «سبز» با آثار بلند سینمایی کشور به رقابت می پردازد، بعدازظهر دوشنبه ۲۷ اردیبهشت همزمان با تهران در مراکز استان ها نیز ساعت ۲۱ روی پرده می رود. در تهران سینما فلسطین این اثر را نمایش می دهد.

در خلاصه داستان اولین فیلم بلند سینمایی صافی آمده است: شاهین نوجوانی هجده ساله و ساکن بندر بوشهر است. او که سال‌ها پیش پدر محیط بانش را در مواجهه با قاچاقچیان پرنده از دست داده، اکنون به واسطه مشکلات و شرایط پیچیده زندگی خانوادگی بر سر یک دوراهی قرار گرفته است؛ وفاداری به شغل پدر یا پا گذاشتن در راه قاتلین وی. تلاش شاهین در رویارویی با طبیعت و حوادث خشنِ پیرامونش، ماجراهای این فیلم را رقم می‌زند.

عوامل تولید «بالابان» عبارتند از: نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان، تدوینگر، طراح صحنه و لباس: سید رضا صافی، مدیران تصویربرداری: سید رضا مهیمنیان، پیام عزیزی، صدابردار: سید مهدی حسینی‌ور، صداگذار: آرمین بهاری، آهنگساز: مهدی امانی، مدیران تولید: موسی‌الرضا حامدی‌خواه و امیرحسین فلاحت‌پیشه، اسپیشیال افکت و اتالوناژ دیجیتال: محمدحسین نجفی، چهره‌پرداز: غلامرضا رستم‌زاد، احسان روناسی.

محمدحسین دریابگرد، صادق زارعی، ایرج صغیری، حیدر مظفری، آریا بهرام نژاد، مریم رنجبر، هادی ارشدپور، سیروس ولی زاده، حشمت‌الله غضنفر، فرشید تربیت، قحطبه فخرائی، حسن غلامی، امین چاهشوئی، سید علی هدایت، جوهر تنگستانی، حسین قفلی، داود داودی و... بازیگران «بالابان» هستند.