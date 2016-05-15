حجت الاسلام منصور میر احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی گفت: حدود ۴ تا ۵ هزار نفر دانشجو در خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی مستقر هستند.

وی ادامه داد: ۲ خوابگاه بزرگ در درون دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفته و مابقی خوابگاه‌ها در پردیس شهید عباس‌پور، پردیس زیرآب و سطح شهر پراکنده اند و جمعیت دانشجویی را پوشش می دهند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به وضعیت خوابگاه های متاهلی این دانشگاه گفت: در حال حاضر یک خوابگاه متاهلی توسط هیات واقفین احداث شده و به دانشجویان و خدمات ارایه می دهد.

وی با بیان اینکه تعداد خوابگاه‌های متاهلی در حال گسترش است، افزود: یک ساختمان متاهلی در حال ساخت است که با احداث آن به ظرفیت خوابگاه متاهلی دانشگاه اضافه می شود.

وی یادآورشد: عمده مشکل دانشگاه در بخش خوابگاه های متاهلی است که امیدواریم با ساخت و سازهایی که در این بخش در حال انجام است، وضعیت این خوابگاه‌ها بهتر شود.

به گزارش مهر، هفته خوابگاه ها با هدف برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهتر به دانشجویان در بحث خوابگاه ها از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ۹۵ ادامه خواهد داشت دراین هفته برنامه های متنوعی در سطح خوابگاه های دانشجویی اجرا می شود.