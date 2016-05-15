به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطاپور فرد پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: لازمه تولید و صنعت پایدار این است که در کالاهایی که تولید می‌کنیم حقوق مصرف‌کننده به نحو احسن رعایت شده باشد زیرا مردم محوریت تمام موضوعات هستند و بنابراین در بخش صنعت، تولید و توزیع کالا و خدمات نیز باید این امر به عنوان الگو و سرمشق قرار گرفته و مردم محور فعالیت تولید و توزیع باشند.

وی خاطرنشان کرد: یک واحد تولیدی منهای مصرف‌کننده هیچ جایگاهی ندارد و هدف اصلی که در این زمینه دنبال می‌شود، این است که رعایت استانداردها برای حفظ و رعایت حقوق مصرف‌کننده در بین واحدهای اقتصادی فرهنگ‌سازی شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به ۱۲ واحد تولیدی و خدماتی استان نیز خبر داد و گفت: به طور قطع برای رعایت حقوق مصرف‌ کنندگان لازم است تا با واحدهایی که در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌کنند برخورد شود.

عطاپور تصریح کرد: به دنبال فرهنگ‌سازی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده در میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان هستیم و شیوه انتخاب این واحدها به شکلی انجام گرفته که برای واحدهای متقاضی چند شاخص تعریف و سپس برای هر شاخص نیز زیر مجموعه‌هایی در نظر گرفته شده است.