توسعه ظرفیت های رسانه ای هدف جشنواره مطبوعات مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرتضوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره برگزاری جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانههای مجازی مازندران اظهار داشت: این جشنواره باهدف قدردانی از تلاشگران و فرهیختگان عرصه رسانه، توجه به محتوا و کیفیت رسانههای استان، ایجاد رقابت مثبت و افزایش انگیزه و خلاقیت در میان اصحاب خبر، توسعه ظرفیتهای موجود رسانههای استان و آشنایی با ظرفیتها و قابلیتهای رسانههای مکتوب و مجازی و بهرهگیری از این قابلیتها در بخشها و محورهای متنوع برگزار میشود.
وی بابیان اینکه تبیین کارکرد رسانهها با محور نگاه منصفانه و نقد مشفقانه، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت، چالشهای اجتماعی و آسیبهای اجتماعی، مسجد و نماز، امربهمعروف و نهی از منکر، میراث فرهنگی و گردشگری، حجاب و عفاف بخشی از محورهای این جشنواره است، افزود: کتاب و کتابخوانی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، هنر و رسانه، محیطزیست، توسعه استانی و مدیریت مصرف هم از دیگر محورهای جشنواره است ضمن اینکه محور ویژه به نام رسانه، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هم در جشنواره گنجاندهشده است.
دبیر جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانههای مجازی مازندران با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران (معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران) و خانه مطبوعات استان، گفت: گزارش، مقاله، سرمقاله و یادداشت، تیتر، خبر، مصاحبه، عکس، طنز اجتماعی، طراحی و صفحهآرایی و کاریکاتور بخشهای مختلف جشنواره را تشکیل میدهد.
مرتضوی بابیان اینکه آثار جشنواره از طریق سایت جشنواره (pressfestival.ir) پذیرش میشود که بهصورت زیر پورتال و با پیشوند نام استان، تنظیم و بهصورت کامل در فراخوان منتشر میشود، تصریح کرد: آثاری در جشنواره شرکت داده میشود که در فاصله زمانی ۱۵ خردادماه ۹۴ تا ۱۵ خردادماه ۹۵ دریکی از سرپرستیهای نشریات سراسری، نشریات استانی، خبرگزاریها و پایگاه خبری استان منتشرشده باشد.
وی با اشاره به اینکه هر متقاضی میتواند در دو بخش شرکت کرده و در هر بخش سه اثر ارائه کند، ادامه داد: در صورت ارسال آثار بیشتر، دبیرخانه جشنواره آثار دریافتی را بهصورت تصادفی انتخاب و بقیه را حذف میکند.
دبیر جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و رسانههای مجازی مازندران با دعوت از خبرنگاران برای حضور در این جشنواره، خاطرنشان کرد: مشارکت بالای خبرنگاران، ایجاد رقابت بیشتری را به همراه دارد و درنهایت به نفع جامعه خبری است.
مرتضوی با اشاره به اینکه ۱۸ خردادماه آخرینمهلت ارسال آثار به جشنواره است، گفت: منتخبان این جشنواره در ۱۷ مرداد مصادف با روز خبرنگار معرفی میشوند.
