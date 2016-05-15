۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۴۶

دبی رجشنواره مطبوعات مازندران:

توسعه ظرفیت های رسانه ای هدف جشنواره مطبوعات مازندران است

ساری - دبیر جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی مازندران گفت: توسعه ظرفیت‌های موجود، آشنایی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه‌ها از اهداف برگزاری جشنواره مطبوعات مازندران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرتضوی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره برگزاری جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی مازندران اظهار داشت: این جشنواره باهدف  قدردانی از تلاشگران و فرهیختگان عرصه رسانه، توجه به محتوا و کیفیت رسانه‌های استان، ایجاد رقابت مثبت و افزایش انگیزه و خلاقیت در میان اصحاب خبر، توسعه ظرفیت‌های موجود رسانه‌های استان و آشنایی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه‌های مکتوب و مجازی و بهره‌گیری از این قابلیت‌ها در بخش‌ها و محورهای متنوع برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه   تبیین کارکرد رسانه‌ها با محور نگاه منصفانه و  نقد مشفقانه، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت، چالش‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی، مسجد و نماز،  امربه‌معروف و نهی از منکر،  میراث فرهنگی و گردشگری،  حجاب و عفاف  بخشی از محورهای این جشنواره است، افزود: کتاب و کتاب‌خوانی،  سبک زندگی ایرانی- اسلامی، هنر و رسانه، محیط‌زیست،  توسعه استانی و مدیریت مصرف هم از دیگر محورهای جشنواره است ضمن اینکه محور ویژه به نام رسانه، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هم در جشنواره گنجانده‌شده است.

دبیر جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی مازندران با اشاره به بخش‌های  مختلف جشنواره که با همکاری اداره کل  فرهنگ و ارشاد مازندران (معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران) و خانه مطبوعات استان، گفت:   گزارش، مقاله،  سرمقاله و یادداشت،  تیتر،  خبر، مصاحبه،  عکس، طنز اجتماعی،  طراحی و صفحه‌آرایی  و  کاریکاتور بخش‌های مختلف جشنواره را تشکیل می‌دهد.

مرتضوی بابیان اینکه  آثار جشنواره از طریق سایت جشنواره (pressfestival.ir) پذیرش می‌شود که به‌صورت زیر پورتال و با پیشوند  نام  استان، تنظیم و به‌صورت کامل در فراخوان منتشر می‌شود، تصریح کرد:  آثاری در جشنواره شرکت داده می‌شود که در فاصله زمانی ۱۵ خردادماه ۹۴  تا ۱۵ خردادماه ۹۵ دریکی از سرپرستی‌های نشریات سراسری، نشریات استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه خبری استان منتشرشده باشد.

وی با اشاره به اینکه هر متقاضی می‌تواند در دو بخش شرکت کرده و در هر بخش سه  اثر ارائه کند، ادامه داد: در صورت ارسال آثار بیشتر، دبیرخانه جشنواره آثار دریافتی را به‌صورت تصادفی انتخاب و بقیه را حذف می‌کند.

دبیر جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی مازندران با دعوت از خبرنگاران برای حضور در این جشنواره، خاطرنشان کرد: مشارکت بالای خبرنگاران، ایجاد رقابت بیشتری را به همراه دارد و درنهایت به نفع جامعه خبری است.

مرتضوی با اشاره به اینکه ۱۸ خردادماه آخرین‌مهلت ارسال آثار به جشنواره است، گفت: منتخبان این جشنواره در ۱۷ مرداد مصادف با روز خبرنگار معرفی می‌شوند.

