۱۶ هزار کارگر ساختمانی در زنجان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان، از شناسایی پنج هزار کارگر ساختمانی جدید در استان زنجان خبر داد و افزود: طی سال گذشته پایش لازم انجام شد و این تعداد کارگر ساختمانی هم تا اواخر سال جاری بیمه میشوند.
وی اظهار کرد: هیچ کارگر ساختمانی نباید فاقد بیمه تأمین اجتماعی باشد و اگر کارگری بدون بیمه فعالیت کند برخورد لازم با کارفرما انجام میگیرد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه تا آخر سال ۹۵ همه کارگران ساختمانی بیمه میشوند، تأکید کرد: در استان زنجان بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
علیاری با اشاره به اینکه تعداد جمعیت تحت پوشش بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی است، ادامه داد: خدمات تأمین اجتماعی در استان زنجان از طریق هفت واحد شهرستانی، چهار شعبه اقماری و دو کارگزاری ارائه میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان افزود: ۱۸ نوع خدمت نظیر خدمات بلندمدت شامل بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و خدمات کوتاهمدت اعم از غرامت دستمزد ناشی غرامت و سایر موارد توسط تأمین اجتماعی به بیمهشدگان تحت پوشش این سازمان ارائه میشود.
