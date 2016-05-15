حضور فیلمسازان اردبیلی در ۴۵ جشنواره/تولیدات هنری حمایت شود

میر دولت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال پربار فیلمسازی برای استان اردبیل تصریح کرد: حضور پررنگ فیلمسازان بیانگر استعداد کمنظیر فیلمسازان در این استان است.
وی با تأکید به این فیلم یکی از ابزارهای فرهنگی جوامع جهت توسعهیافتگی است، اضافه کرد: حضور فعال فیلمسازان استان در جشنوارههای داخلی و خارجی نباید از چشم مدیران ارشد استان به دور بماند.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان تأکید دارد که حمایت به هنگام از تولیدات هنری میتواند در رفع بسیاری از معضلات جامعه از جمله تأثیرگذاری در افکار عمومی و جلوگیری از تهاجم دشمن مؤثر واقع شود.
موسوی معتقد است امروزه هنرمندان خلاق هر کشوری بیشتر باشد میتواند افکار و ذهن ملل مختلف را با تأثیرگذاری سمتوسو بخشد و عرصه فیلم و عکس میتواند پیام انقلاب اسلامی و رافت دین مبین اسلام را در بین جهانیان گسترش دهد
وی تأکید کرد: در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وظیفه هنرمندان بسیار خطیر و کارساز است چراکه دشمنان ما هیچ موقع بیکار ننشستهاند و با تهیه فیلمهای کوتاه اهداف متعالی ایران اسلامی را هدف قرار داده و سخت در شبکههای اجتماعی بر علیه دولت و ملت تلاش مضاعف دارند.
دبیر منطقه پنج انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به استعدادهای کمنظیر فیلمسازی در اردبیل حضور ۱۱ اثر در جشنواره سنگر و انتخاب اثر رضا جمالی به عنوان بهترین فیلم و فیلمنامه خانواده کمجمعیت دو نفره نوشته حمید عزیزی بعنوان بهترین فیلمنامه در جشنواره فیلم پل را قابل تقدیر دانست.
موسوی افزود: سهم استان اردبیل در جوایز جشنوارههای مختلف فیلم قابلتوجه است و این موفقیت حمایت بیش از پیش مسئولان را میطلبد.
نظر شما