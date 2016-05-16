به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی در حاشیه نشست هم اندیشی بررسی چالش‌های وقف در جامعه که در خبرگزاری مهر برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در برنامه ۵ ساله ششم این اداره تا به امروز در انجام فعالیت های اقتصادی از مالیات معاف نبوده است، اظهار کرد: آنچه در طول تاریخ موقوفات معاف از مالیات بوده، مربوط به درآمد خود موقوفات است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: حمایت قانونی از اقدامات وقفی لازم است ولی آنچه تا به امروز وقف را زنده نگه داشته است، حمایت علما و فقها بوده است.

گنابادی نژاد گفت: ما باید این فرصتی که در اختیار ما است قدر بدانیم چرا که این فرصت طلایی به برکت انقلاب، نظام اسلامی، فداکاری شهدا و ایثارگران و تدابیر رهبری برای اسلام و انقلاب اسلامی است.

وقف حاصل اراده مردم است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: قانون گذاران در همه دوره ها،نتوانسته اند جایگاه و ارزش وقف را بیان کنند.

وی افزود: وقف حاصل اراده مردم بوده و ریشه آن در به اعتقادات و باورهای مذهبی آن هاست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: وقف و تشویق مردم به این کار خداپسند از مواردی است که در طول تاریخ مورد توجه علما بوده است.

گنابادی نژاد با اشاره به اینکه باتغییر سبک زندگی و دارایی های افراد نوع ماهیت وقف نسبت به گذشته تغییر کرده است، افزود: در سال گذشته ۲۹۰وقف در همه حوزه های دینی و اجتماعی و فرهنگی به ثبت رسیده است.

وی افزود: مهمترین نقش اداره اوقاف و امورخیریه این است که کفایت و توان اداره این امورات داشته باشد و به عنوان یک امانت دار نقش موثری در این حوزه ایفا کند.

گنابادی نژاد تصریح کرد: واقفان حق دارند که از آخرین اخبار در زمینه موضوعات حوزه وقف آشنایی داشته باشند و کفایت و امانتدار اداره اوقاف و امورخیریه برای آن ها اثبات شود.

باید در انجام برنامه های دینی به سمت مشارکت های مردمی برویم

وی با بیان اینکه نیاز است تا در انجام برنامه های دینی به سمت مشارکت های مردمی برویم، افزود: متاسفانه اقتصاد ما درون زا نبوده و وابسته به نفت و سیستم مالی دولتی است، در همین راستا بنا برفرمایشات رهبری باید مصادیق برجسته ای در حوزه مقاومتی شکل گیرد.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون در عرصه وقف فرهنگی مصدایق زیادی توسط افراد فهیم و انقلابی صورت گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: باتوجه به اینکه در استان ما ۲۵۴بقع متبرکه وجود دارد، براساس نیاز زائران در تمام امام زاده ها هیئت امنایی برای انجام هرچه بهتر امور معین نموده ایم.

گنابادی نژاد افزود: هدف ما این است که از مشارکت های خرد وکلان استفاده کنیم و تاکنون ۳هزار متولی داریم که جامعه آماری آن را علما طراز اول، اساتید دانشگاه، ایثارگران و شهروندان تشکیل داده اند.

وي در ادامه به نقش وقف دراقتصاد مقاومتی اشاره كرد و افزود: در جامعه برای افزايش توليد نيازمنابع داريم كه در زمان فعلی توجه به اين امر فقط از طريق نفت و يا سرمايه گذارخارجی صورت می گيرد.

گنابادی نژاد تصريح كرد: اگربخواهيم با يك نگاه كارشناسانه به موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه كنيم، می توانيم نقش مردم به سمت مشاركت خرد وسرمايه كلان در راستای منافع الهی و دينی و ساختار اداری افزايش دهيم تاچرخه توليد بچرخد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: بنا برفرمايش رهبري بايد به سمت توليد كالاهای اساسي و حمايت از سرمايه گذاری داشته باشيم و روی جريان توليد داخل كشور در راستای كاهش واردات كاركنيم.

وی بیان كرد: بستر قابل توجهی در موقوفات اراضی و باغات است كه با يك هم افزايی و با يك نگاه بهره وری ميتوانيم نقش وقف را درحوزه اقتصاد مقاومتی پررنگ كنيم.