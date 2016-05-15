فرهنگ دفاعی در حوزه اقتصادی کشور بازخوانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود عامری در همایش ملی فرهنگ دفاعی گفت: فرهنگ ریشه در همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت ها دارد، قطعا یکی از مهمترین لوازم خوشبختی هر ملتی زندگی در سایه امنیت است.

وی افزود: آنچه که بهتر از هر چیز دیگر می تواند احساس تهدید نظامی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را از ملتهای آزاده دور کند فرهنگ قوام یافته دفاعی است.

دبیر همایش فرهنگ دفاعی ادامه داد: ما امروز در معرض تقابل تمدنی هستیم، لذا فرهنگ دفاعی یک سرمایه کارآمد برای مقابله با دشمن است که بایستی آنرا تقویت کرد.

عامری با بیان اینکه این فرهنگ دفاعی است که خادمان کشور را برای ایجاد بازدارندگی به تکاپو می اندازد و مردم خود را در مقابل تهاجم دشمن و مقابله با توطئه‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی نشان می دهد گفت: این معاونت با مشارکت 48 دستگاه کشوری و لشگری در سطح کشور جهت تئوریزه کردن فرهنگ دفاعی و تعمیق و ترویج آن اقدام کرده است.

وی افزود: از آنجا که فرهنگ دفاع ملی یک امر ملی است باید نگاه ملی را به خود معطوف کند.

دبیر همایش فرهنگ دفاعی تصریح کرد: در این همایش که به لطف مشارکت اندیشمندان و پژوهشگران ایجاد شده زمینه تولید ده ها مقاله و نشست علمی تخصصی و تبیین و تعمیق فرهنگ دفاعی فراهم شده که امید است در نهایت این تلاش ها به یک گفتمان تاثیرگذار تبدیل شود. فرهنگ دفاعی در حوزه اقتصاد کشور نیز باید بازخوانی شود.