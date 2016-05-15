محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ، بند الف ماده یک و بند ت ماده ۳ طرح اصلاح قانون و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مجلس شورای اسلامی رای مثبت آورد.

وی افزود: طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مجلس اصلاحاتی را به عمل آورد و خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت و به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

معاون وزیر علوم ادامه داد: در این اصلاحات سابقه تحصیلی عبارت است از نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شود.

وی یادآور شد: همچنین بند «ب» ماده ۳ قانون (وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش) به شرح زیر اصلاح شد: «بند ت - اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهایی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش»

روشن اضافه کرد: این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

وی افزود: براساس بند الحاقی که به پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شد، برای کنکور سال جاری نیز تعیین تکلیف بدین شکل صورت گرفت که برای سال ۱۳۹۵، سوابق تحصیلی با تاثیر مثبت اعمال شود و سایر موارد با بررسی کارشناسی برای سال های بعد عمل شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: خوشبختانه با تصویب این ماده الحاقی و اصلاح قانون، تعیین داوطلبان آزمون سراسری ۹۵ به وسیله مجلس انجام شد، امیدواریم بعد از تایید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، ما داوطلبان آزمون سراسری را از اضطراب و دوگانگی خارج کنیم.