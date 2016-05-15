سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از بروز حوادث رانندگی برای عابران پیاده طرح ارتقا ایمنی عابران در کرمانشاه در دستور کار اجرا قرار دارد.

وی ۷۰ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کرمانشاه را مربوط به عابران پیاده دانست و گفت: در محل‌هایی که پل برای عبور عابران ایجاد شده، عابران موظفند که از پل استفاده کند اما بعضا شاهد این هستیم که با وجود ایجاد نرده در خیابان‌ها عابران از پل استفاده نمی کنند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند در صورت مشاهده تخلف از سوی عابران پیاده اقدام لازم را انجام و تذکرات لازم و تخلف صورت گرفته را به عابر گوشزد و اعمال قانون کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به بحث ارتقا ایمنی عابران پیاده بیان کرد: با توجه به اینکه عابران پیاده بیشترین گروه آسیب پذیر در حوادث رانندگی هستند اجرای این طرح در کاهش حوادث برای این گروه موثر است.

مرادی در پایان خواستار توجه شهروندان نسبت به رعایت مسائل ایمنی هنگام تردد در شهر شد و گفت: عابران پیاده برای حفظ امنیت جان وخود از پل های موجود در سطح شهر برای عبور از خیابان استفاده کنند.