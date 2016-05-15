ایجاد بیش از ۴۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، حسین خدرویسی اظهار داشت: سال گذشته چهار هزار و ۵۷۴ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان ایجاد شد.

وی با بیان اینکه این فرصت های شغلی با پرداخت تسهیلات اشتغال تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال برای مددجویان اجرا شده است، گفت: در سال گذشته ۵۷۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال برای ایجاد فرصت های شغلی به مددجویان تحت حمایت در استان کرمانشاه اعطا شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال از محل اعتبارات بانک های عامل و منابع امدادی تامین و اعطا می شود، افزود: طی سال ۹۴ بیش از سه هزار و ۴۴۰ فقره تسهیلات اشتغال از منابع بانکی با ۴۶۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال اعتبار به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان پرداخت شده است.

خدرویسی یادآور شد: همچنین در سال گذشته یک هزار و ۶۸ مددجوی دیگر در استان کرمانشاه از تسهیلات اشتغال تامین شده از منابع امدادی به ارزش ۹۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه افزود: مابقی تسهیلات اشتغال پرداختی به مددجویان در استان طی سال ۹۴ به صورت تلفیقی از منابع بانکی و امدادی و همچنین صندوق توسعه ملی با نزدیک به ۱۲ میلیارد ریال اعتبار اعطا شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین شغل ایجاد شده از سوی مددجویان کرمانشاهی در بخش خدمات بوده خاطرنشان کرد: تسهیلات اشتغال در راستای ایجاد مشاغل کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع دستی، فعالیت های صنعتی و خدمات به مددجویان پرداخت شده است.

خدرویسی در پایان با یادآوری اینکه کمیته امداد پیش از پرداخت تسهیلات اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای رایگان به مددجویان دارای استعداد وعلاقه مند به کسب حرفه ارائه می دهد خاطرنشان کرد: مددجویان متقاضی مهارت آموزی می توانند به دفاتر کمیته امداد در شهرستان های استان مراجعه کنند.