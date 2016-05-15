روند رشد صنعت فرش استان ایلام مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حشمت الله عسگری در جلسه ستاد تسهیل و جذب سرمایه گذاری با اظهار گلایه از روند رشد صنعت فرش استان طی دو سال اخیر تصریح کرد: عدم پیشرفت ما در این زمینه نمایانگر هدفمند نبودن برنامه ها و ناهماهنگی دستگاههای متولی امر بوده است.

وی افزود: ظرفیت و پتانسیل استان در صنعت فرش در زمینه کیفیت و نشان می تواند از شرایط کنونی بسیار بهتر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام خواستار ارائه گزارش عملکرد شفاف توسط مسئولان مربوطه در دفتر توسعه خوشه کسب و کار فرش در آینده نزدیک شد و تاکید کرد: تصویب برنامه ها و طرحها با هماهنگی و نظر دستگاه های مرتبط حوزه فرش انجام شود.

عسگری در پایان شناسنامه دار کردن طرح فرش را یکی از اولویت ها دانست و تصریح کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی تمامی بافندگان فرش استان به عنوان مرجعی جامع و کامل برای واگذاری، پرداخت تسهیلات و برقراری بیمه جزو ضروریات است.