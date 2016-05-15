  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

دستگاه‌های نظارتی مراقب حیاط خلوت ها و اقدامات پنهان باشند

دستگاه‌های نظارتی مراقب حیاط خلوت ها و اقدامات پنهان باشند

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت حیاط خلوت ها و اقدامات پنهان باشند تا به نام عمران اتفاقاتی به کام عده ای سودجو روی ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد شامگاه شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کرمان اظهار داشت: پروژه زمین خواری مورد اجرا، در محدوده  زمانی و مکانی نیست بلکه فرایندی دائمی و همیشگی است چرا که تعدی به اراضی متعلق به دولت در همه  زمان ها و از سوی همه  افراد انجام می شود.

وی افزود: باید مراقب زمین خواری عمده و کلان در قالب طرح های مختلف صنعتی، گردشگری و عمرانی  از سوی افراد سودجو و ذی نفوذ و به تعبیری یقه سفیدها بود تا روی ندهد.

موحد با بیان اینکه هزاران هکتار اراضی به بهای ناچیزی به بهانه اجرای پروژه، انتقال می یابد گفت: مقدار کمی از زمین در پروژه واگذار و عمده اراضی تفکیک و به بهای گزاف به افراد مختلف واگذار می شود.

وی عنوان کرد: مدیران باید به صورت جدی هوشیار باشند و از حقوق بیت المال در مقابل افراد سودجو که از این اراضی درآمدهای کلان دریافت می کنند حراست کنند.

وی افزود: نگرانی ما از آنجاست که میزان قابل توجهی از اراضی دولت به افراد حقوقی یا حقیقی به اشکال مختلف به صورت سازمان یافته و هدفمند واگذار می شود و در این واگذاری سند به دست مدیران امضا شده و انتقال صورت می گیرد که این موضوع یک خطای بزرگ است که از دید مردم هیچگاه نادیده نخواهد ماند.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید مراقب حیاط خلوت ها و اقدامات پنهان باشند و این قبیل مسائل را با اطلاع رسانی به سمع و نظر مردم برسد تا به نام عمران، اتفاقاتی به کام عده ای سودجو روی ندهد.

وی گفت: وظیفه همه  ما حفاظت و نگهداری از اموال دولتی  است که باید با جدیت در این عرصه گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه زمین خواری و تعدی به اراضی ملی طی دهه اخیر در کشور ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است گفت: پیچیده ترین نوع زمین خواری سوء استفاده از خلاءهای قانونی است.

وی افزود: سامانه ای طراحی شود تا مردم اطلاعات خود درباره تعرض به حریم و بستر رودخانه ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تعدی به اراضی دولتی را در این سامانه مطرح کنند.

وی در پایان از حمایت استاندار کرمان و همت بلند وی در مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی که بر کسی پوشیده نیست تشکر کرد و گفت: حمایت استاندار را برای مقابله با زمین خواری های هدفمند ضروری می دانیم و از مدیران می خواهیم در این حوزه هوشیاری مضاعفی داشته باشند.

کد مطلب 3658702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها