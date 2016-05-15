به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد شامگاه شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کرمان اظهار داشت: پروژه زمین خواری مورد اجرا، در محدوده زمانی و مکانی نیست بلکه فرایندی دائمی و همیشگی است چرا که تعدی به اراضی متعلق به دولت در همه زمان ها و از سوی همه افراد انجام می شود.

وی افزود: باید مراقب زمین خواری عمده و کلان در قالب طرح های مختلف صنعتی، گردشگری و عمرانی از سوی افراد سودجو و ذی نفوذ و به تعبیری یقه سفیدها بود تا روی ندهد.

موحد با بیان اینکه هزاران هکتار اراضی به بهای ناچیزی به بهانه اجرای پروژه، انتقال می یابد گفت: مقدار کمی از زمین در پروژه واگذار و عمده اراضی تفکیک و به بهای گزاف به افراد مختلف واگذار می شود.

وی عنوان کرد: مدیران باید به صورت جدی هوشیار باشند و از حقوق بیت المال در مقابل افراد سودجو که از این اراضی درآمدهای کلان دریافت می کنند حراست کنند.

وی افزود: نگرانی ما از آنجاست که میزان قابل توجهی از اراضی دولت به افراد حقوقی یا حقیقی به اشکال مختلف به صورت سازمان یافته و هدفمند واگذار می شود و در این واگذاری سند به دست مدیران امضا شده و انتقال صورت می گیرد که این موضوع یک خطای بزرگ است که از دید مردم هیچگاه نادیده نخواهد ماند.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید مراقب حیاط خلوت ها و اقدامات پنهان باشند و این قبیل مسائل را با اطلاع رسانی به سمع و نظر مردم برسد تا به نام عمران، اتفاقاتی به کام عده ای سودجو روی ندهد.

وی گفت: وظیفه همه ما حفاظت و نگهداری از اموال دولتی است که باید با جدیت در این عرصه گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه زمین خواری و تعدی به اراضی ملی طی دهه اخیر در کشور ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است گفت: پیچیده ترین نوع زمین خواری سوء استفاده از خلاءهای قانونی است.

وی افزود: سامانه ای طراحی شود تا مردم اطلاعات خود درباره تعرض به حریم و بستر رودخانه ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تعدی به اراضی دولتی را در این سامانه مطرح کنند.

وی در پایان از حمایت استاندار کرمان و همت بلند وی در مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی که بر کسی پوشیده نیست تشکر کرد و گفت: حمایت استاندار را برای مقابله با زمین خواری های هدفمند ضروری می دانیم و از مدیران می خواهیم در این حوزه هوشیاری مضاعفی داشته باشند.