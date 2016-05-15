به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در جلسه تعامل پلیس پیشگیری و پلیس بین الملل ناجا كه با حضور روسا و فرماندهان در سالن جلسات پلیس اینترپل برگزار شد، گفت: مدیریت راهبردی (آرمان، چشم انداز، ماموریت) از اهداف كلانی است كه برای تحقق آن باید به محیط بیرونی و فرصت ها توجه كرد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا افزود: خلق فرصت های جدید و ایجاد همگرایی از اهداف پلیس پیشگیری است كه با توجه به ظرفیت های بالفعل و بالقوه پلیس بین الملل ناجا این فرصت برای پیشبرد هرچه بهتر ماموریت ها وجود دارد.

وی جایگاه پلیس اینترپل را به عنوان تنها ضابط و كانال رسمی پلیس ایران در بخش بین الملل مهم دانست و گفت: پلیس بین الملل به عنوان تنها مرجع مقتدر و كارآمد كه دارای نفوذ اطلاعاتی- پلیسی به روز از كشورهاست باید بیشتر معرفی و شناخته شود.

سردار معصوم بیگی بیان کرد: با توجه به چشم انداز پلیس در سال ۱۴۰۴، پلیس بین الملل می تواند نسبت به معرفی توانایی ها و شایستگی های پلیس جمهوری اسلامی ایران نقش موثر و محوری ایفا كند.

برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه

در ادامه سردار مسعود رضوانی ، به تشریح مطالبی در خصوص ظرفیت های موجود در سازمان اینترپل، خدمات منحصر به فردی كه تاكنون انجام گرفته و اختیارات و تعامل گسترده بین المللی این پلیس در راستای پیشگیری و كشف جرم پرداخت.

رئیس پلیس بین الملل ناجا جرایم را همانند بیماری های واگیرداری دانست كه به اطراف خود سرایت می كنند و ادامه داد: ما باید به عنوان پلیس كشور، در مقابل جرایم سازمان یافته اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم.

وی از صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای اتباع جمهوری اسلامی خارج از كشور خبر داد و افزود: با تعامل و همكاری پلیس پیشگیری، پاسخگویی متقاضیان به حداقل زمان ممكن رسیده است.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد كارگروهی تشكیل و یك رابط از هر پلیس جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجارب معرفی شود.