بیمارستان «الأسد» در «دیرالزور» از تصرف داعش خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، بیمارستان «الأسد» واقع در استان دیرالزور سوریه از تصرف تروریست های تکفیری داعش خارج شد.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش سوریه پس از سلسله درگیری های سنگین با تکفیریهای داعش موفق به آزادسازی این بیمارستان شدند.

پس از آزادی این بیمارستان تمامی پزشکان و غیرنظامیانی که توسط داعش در ساختمان بیمارستان به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند.

در همین حال، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان سوری و تکفیریها در «جبل الثردی» واقع در نزدیکی فرودگاه نظامی دیرالزور خبر می دهند.

این در حالی است که تروریست های تکفیری داعش با شلیک چندین خمپاره منطقه «الصناعه» واقع در دیرالزور را بارها هدف حملات خود قرار دادند.