امامی شایستگی قضاوت مسابقات کشتی المپیک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان صاحب به عنوان یکی از داوران المپیکی کشتی کشورمان مدتها پیش با قرار گرفتن در لیست اولیه اتحادیه جهانی برا قضاوت در المپیک ۲۰۱۶ ریو انتخاب شد. بدین ترتیب او که سابقه قضاوت در المپیک ۲۰۱۲ لندن را نیز داشت به عنوان تنها داور ایرانی در لیست داوران کشتی المپیک برزیل قرار گرفت، اما به تازگی لیستی از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان لیست نهایی منتشر شد که به جای وی نام محمدابراهیم امامی در بین داوران دیده می‌شود.

گفته می شود اتحادیه جهانی کشتی پس از بررسی عملکرد داوران در رقابتهای گزینشی المپیک برخی تغییرات را در لیست خود اعمال کرده و در همین راستا محمدابراهیم امامی جایگزین اردوان صاحب شده است.

البته این اتفاق با واکنش جالب و قابل انتظاری از سوی اردوان صاحب همراه بوده و او بر خلاف خواسته برخی از منتقدان، نه تنها گلایه ای از این مساله نداشت بلکه رسما به همتای خود تبریک نیز گفت.

اردوان صاحب با بیان اینکه دوستی او و محمد باراهیم امامی از ۲۰ سال قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفت: امای از داوران با تجربه، صاحب صلاحیت و خوب دنیای کشتی است که افتخار حضور در این مسابقات را به دست آورده است. امامی باید ۱۰ سال پیش در رقابت های المپیک قضاوت می کرد اما این امر تاکنون به دلایلی محقق نشده بود و وی امروز به لیاقت خود رسید.

وی با تکذیب برخی شایعات در خصوص عدم حضورش در المپیک گفت: من نخستین فردی بودم که به امامی زنگ زدم و به او تبریک گفتم.

اردوان صاحب و بهمن طالبی به عنوان داوران ایرانی در بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن حضور داشتند،اما امسال محمدابراهیم امامی به عنوان تنها داور ایرانی در المپیک ۲۰۱۶ ریو قضاوت خواهد کرد.