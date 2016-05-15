تیم استقلال قهرمان مسابقات کاراته پایه قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی خردسالان و نونهالان قم شنبه شب در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله قم برگزار شد و عنوان قهرمانی در مجموع مدال‌ها به تیم استقلال رسید.

در این مسابقات که با حضور ۳۰۰ کاراته کا برگزار شد تیم‌های مختلف شرکت داشتند و حضور خانواده ورزشکاران نونهال جلوه خاصی به این مسابقات بخشیده بود.

در این پیکار‌ها که با هدف ایجاد زیرساخت و توسعه کاراته پایه در قم برگزار شد تیم کاراته باشگاه استقلال توانست با کسب بیشترین و خوشرنگ‌ترین مدال‌ها به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

در پایان رقابت ۳۰ باشگاه استان در محل خانه کاراته واقع در مجموعه ورزشی راحله پس از تیم استقلال تیم‌های انقلاب و آوای رزم دوم و سوم شدند.

در رده دسنی خردسالان باشگاه استقلال با ۴ مدال طلا ۳نقره و ۵ برنز به مقام قهرمانی رسید. باشگاه انقلاب با ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنزبه مقام دوم رسید وتیم کارن (باشگاه شهید بیطرفان) با ۲ مدال طلا یک نقره و یک برنز به مقام سوم دست پیدا کرد.

در رده سنی نونهالان باشگاه استقلال با ۱۳ مدال طلا، ۹ نقره و ۱۸ برنزبه مقام قهرمانی دست پیدا کرد. باشگاه انقلاب با ۹ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۱ برنز به مقام نایب قهرمانی رسید وباشگاه آوای رزم با ۵ مدال طلا یک نقره و ۲ برنز به مقام سوم دست پیداکرد.

در مجموع مدال‌ها باشگاه استقلال با ۱۷ طلا، ۱۲نقره و ۲۳ برنز مقام اول را به دست آورد. باشگاه انقلاب ۱۱ طلا، ۱۳ نقره و ۱۳ برنز مقام دوم را از آن خود کرد و عنوان سوم به باشگاه آوای رزم یا ۶ طلا، یک نقره و ۳ برنز رسید.