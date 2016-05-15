یک اعدامی در شیروان از پای چوبه دار نجات یافت

علی اکبر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته، عامل قتل(م.ج)، در حین اجرای حکم با رضایت اولیای دم از پای چوبه دار در زندان شیروان از مرگ نجات یافت.

وی افزود: عامل قتل که از سال ۸۲ به دلیل به قتل رساندن همسرش در زندان شیروان بود، در حال اجرای حکم با رضایت پدر و مادرهمسرش و نیز با رضایت دختر خود از چوبه دار نجات پیدا کرد.

رییس زندان شهرستان شیروان تصریح کرد: برای رضایت اولیای دم دادستان شیروان، رییس اداره زندان شیروان، ادراه حل و اختلاف شیروان و مددکاران زندان بسیار تلاش کردند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: هم اکنون زندانی در زندان شیروان است و طی هفته جاری پس از سیر مراحل قانون آزاد می شود.

پای قاتل به چوبه دار نرسید

رییس زندان شهرستان شیروان در ادامه از بخشش عامل قتل دیگر در زندان شیروان خبر داد و گفت: روز گذشته عامل قتل مرد ۳۵ ساله، که از ۱۰ سال قبل به دلیل به قتل رساندن شوهر خواهر خود در زندان شیروان بود، با رضایت چند نفر از اولیای دم پایش به چوبه دار نرسید.

عبداالهی اظهار داشت: باتوجه به اینکه رضایت یکی از اولیای دم هنوز باقی مانده است، پس از رضایت کامل از وی، زندانی پس از سیر مراحل قانونی آزاد می شود.