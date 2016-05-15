کمیته میراث شورا از عمارت مسعودیه بازدید می کند

احمد حکیمی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخباری در خصوص حضور گروه تصویربرداری «به روایت یک شاهد عینی» که چندی پیش در عمارت مسعودیه حضور یافته و موجب برهم‌خوردگی نظم عمارت مسعودیه شده و فسخ قرارداد بین بهره‌برداران از این عمارت و صندوق احیاء به عنوان مالک شده بود، گفت: از این موضوع از طریق رسانه‌ها مطلع شدم و برای آنکه به طور دقیق وضعیت کنونی عمارت مسعودیه را بررسی کنیم، به زودی کارشناسان کمیته میراث، از این بنا بازدید خواهند کرد.

وی ادامه داد: نباید به بهانه فیلمبرداری و یا استفاده خانه‌های میراثی در فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها، به بنا، پیکره و جلوه‌های میراثی این مکان‌ها لطمه وارد شود. هر چند از لحاظ قانونی شهرداری و مدیریت شهری در این حوزه وظیفه‌ای ندارد و به طور قانونی وظیفه میراث، پیگیری این‌گونه آسیب‌هاست اما شهرداری می‌تواند به عنوان یک کمک و همراه از این بناهای تاریخی حفاظت کند و تلاش می‌کنیم بیشترین همکاری را برای کاهش آسیب‌پذیری به بناهای تاریخی پایتخت با میراث داشته باشیم.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به پلمپ چند ساختمان دولتی توسط شهرداری یکی از مناطق در هفته گذشته، گفت: این برخلاف رویه تعاملی با دولت است. باید این موضوعات در کمیسیون ویژه‌ای که برای حل مشکلات پایتخت است، بررسی شود و با تعامل، چالش‌ها را برطرف کنیم؛ این‌گونه رفتارها، جهت‌گیری تعامل را زیر سؤال می‌برد.

حکیمی‌پور تاکید کرد: باید در این‌گونه مسائل که بازتاب‌های منفی زیادی وجود دارد، هماهنگی‌های بیشتری انجام می‌شد.