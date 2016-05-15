۲۴۰۰ کتابخانه در مدارس ابتدایی زنجان وجود دارد

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در مدارس دوره اول متوسطه و دوم متوسطه استان زنجان کتابخانه متمرکز وجود دارد و دانش آموزان خود کتابدار هستند، افزود: در مجموع بیش از ۵۶۹ کتابخانه مشترک و مستقل در این مدارس وجود دارد.
وی بر لزوم تقویت کتابخانههای مدارس تاکید کرد و ادامه داد: توجه به این امر مهم باعث توسعه خلاقیت و تفکر دانش آموزان میشود و این اداره کل بر تقویت کتابخانهها مدارس تأکید جدی دارد و در حال حاضر ۶۴۲ هزار و ۹۷ جلد کتاب در سطح کتابخانه های مدارس اول و دوم متوسطه وجود دارد.
تمجیدی از وجود ۲۶۲ آموزشگاه ابتدایی در استان زنجان خبر داد و گفت: دو هزار و ۴۶۷ کتابخانه مستقل، مشترک و کلاسی در مدارس ابتدایی استان زنجان فعالیت می کند که در مجموع بیش از ۳۲۸ هزار جلد کتاب درسی در این تعداد کتابخانه وجود دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه کتابخوانی در رشد تفکر و خلاقیت و توسعه نگرش دانشآموزان نقش بسیار مهمی دارد باید کتابهای غیر درسی متناسب با سن دانش آموزان در مدارس وجود داشته باشد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان به نقش مؤثر خانواده در امر کتابخوانی اشاره کرد و گفت: خانوادهها در زمینه تشویق دانشآموزان به امر کتابخوانی بسیار نقش مهمی دارند.
تمجیدی افزود: طی سال گذشته با وجود کمبود اعتبارات بیش از هزار و ۵۰۰ جلد کتاب به تعداد کتاب ها در کتابخانه های مدارس در مقطع اول و دوم متوسطه و سه هزار و ۸۰۰ جلد برای مقطع ابتدایی اضافهشده است.
وی افزود: طی فروردینماه سال جاری در ۱۴ منطقه آموزش و پرورش استان زنجان، ۱۰ هزار جلد کتاب بهصورت رایگان به کتابخانههای مدارس زنجان افزوده شده است.
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