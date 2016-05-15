۱۲ هزار قطعه آثار تاریخی ساری در انبارها خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت موزه ساری بابیان اینکه ساری همچنان تنها مرکز استان بدون موزه در کشور است افزود: این موزه در دولت گذشته در ساری کلنگزنی شد اما با برخی اعمالنفوذها، قرار شد موزه منطقهای در رامسر احداث شود، نقشههای موزه بااعتبار ۶۰۰ میلیون تومان تهیه شد اما موزه را نه در رامسر احداث کردند و نه در ساری.
این پژوهشگر بابیان اینکه بیش از ۱۲ هزار قطعه آثار تاریخی با قدمت بیش از هزار سال متعلق به ساری داریم که در انبارهای میراث فرهنگی نگهداری میشود و خاک میخورد، گفت: ساری ۱۰ برابر سنپترزبورگ تاریخ و فرهنگ دارد اما سنپترزبورگ با همین اندک داشتههای تاریخی و فرهنگی، ۲۰ کیلومتر موزه دارد و با آثار دیگر ملتها، جاذبه فرهنگی ایجاد کرده است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران اظهار داشت: طبق تفاهمنامه کشوری که با سازمان میراث فرهنگی داریم چنانچه موجودیت میراثی یک منطقه را به ما تحویل دهند سازمان همیاری شهرداریها نسبت به سرمایهگذاری اقدام میکند.
جواد واحدی گفت: سازمان همیاری شهرداریهای مازندران میپذیرد تا سیر مراحل قانونی واگذاری زمین چشمه سورت، مدیریت پروژه را با همکاری دیگر دستگاههای مرتبط استان بر عهده گیرد.
