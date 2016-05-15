برپایی جشنواره پخت غذاهای محلی به مناسبت هفته میراث فرهنگی درپاوه

هادی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد به عنوان هفته میراث فرهنگی نامگذاری شده که به همین مناسبت برنامه هایی در سطح شهرستان پاوه اجرا خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره پخت غذاهای محلی در همین راستا خبر داد و افزود: این جشنواره روز ۳۰ اردیبشهت در پارک «شیوسر» شهر باینگان برگزار خواهد شد.

شریفی از همکاری و مشارکت بانوان باینگانی و همچنین گروه نیک اندیشان در برگزاری این جشنواره خبر داد و گفت: در پایان جوایزی به نفرات برتر این جشنواره اهدا خواهد شد.

مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان پاوه در ادامه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی را از دیگر برنامه های هفته میراث فرهنگی در شهرستان پاوه عنوان کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه نیز در محل موزه مردم شناسی شهرستان برپا خواهد شد در طول هفته مذکور آماده بازدید علاقه مندان است.

شریفی برگزاری برنامه های هفته میراث فرهنگی را در راستای معرفی هر چه بیشتر پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری شهرستان برشمرد و گفت: برگزاری برنامه های بومی و محلی و همچنین صعود به ارتفاعات با حضور و همکاری دوستداران محیط زیست نیز طی هفته مذکور در پاوه انجام خواهد شد.