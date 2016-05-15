۱۳روستا در خراسان شمالی به تجهیزات ورزشی مجهز می شوند

نائب رئیس هئیت ورزش‌های روستایی و بازی های بومی محلی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳ روستا در خراسان شمالی که تاکنون از تجهیزات ورزشی بی بهره بودند در راستای ترقیب روستائیان به ورزش و پیشگیری از اعتیاد به کمک دفتر امور روستایی خراسان شمالی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان به تجهیزات ورزشی مجهز می شوند.

زیور نعمتی افزود: روستای گیفان در شهرستان بجنورد، روستاهای حسین آباد و رباط در شهرستان شیروان، روستاهای چشمه خالد آباد و سست در شهرستان اسفراین، روستاهای غلامان و یکه صعود پایین در شهرستان راز و جرگلان، روستاهای چخماقلو و کیکانلو در شهرستان مانه و سملقان ، روستای خرق در شهرستان فاروج، روستای چهاربید در شهرستان جاجرم و روستای دشت در شهرستان گرمه سیزده روستایی هستند که از نعمت ایجاد خانه ورزش بهره مند می شوند .

وی تصریح کرد: به روستای مذکور اقلامی همچون میز پینگ پنگ، میز شطرنج، دارت، تشک تاتمی و فوتبال دستی اهداء می شود که مبلغی بالغ بر سی میلیون ریال برای هر روستا را شامل خواهد شد.

نائب رئیس هئیت ورزش‌های روستایی و بازی های بومی محلی خاطرنشان کرد: این هئیت به همین منظور از ساعت ۹ صبح فردا به جهت در اختیار گذاشتن این اقلام پذیرای حضور دهیاران محترم روستاهای مذکور خواهد بود.