اعزام۸۶۰۰لرستانی به مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)/۱۰کمیته تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار صبح یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: مطابق گزارش تیم بازرسی سازمان بسیج مستضعفین عملکرد سال گذشته سپاه لرستان در بحث اعزام افراد به مراسم سالگرد ارتحال امام راحل قابل قبول بوده و با ۹۴ درصد موفقیت در این بخش جزء استان های برتر کشور شناخته شد.

وی مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره) را یک حرکت عظیم فرهنگی، عبادی و سیاسی دانست و گفت: سال گذشته تعداد ۱۰ هزار و ۶۴۲ نفر از لرستان به مراسم سالگرد ارتحال امام اعزام شدند در حالیکه میزان تعهد سپاه لرستان در این زمینه اعزام ۱۰ هزار نفر بود.

اعزام ۸۶۰۰ لرستانی به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان افزود: سال گذشته سپاه لرستان در بحث رعایت مسائل بهداشتی و درمانی، پشتیبانی، رعایت نکات ایمنی و مدیریت کاروان ها در اعزام افراد به مراسم سالگرد امام راحل رتبه «عالی» کسب کرد.

سرهنگ پازدار میزان تعهد امسال سپاه لرستان برای اعزام افراد به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) را هشت هزار و ۶۰۰ نفر دانست و بیان داشت: برای تحقق این امر ستاد سالگرد ارتحال امام راحل در سپاه استان فعال شده و به منظور آگاهی فرماندهان نواحی شهرستان ها دستورالعمل مربوطه ارسال شده است.

وی افزود: شهرستان خرم آباد هزار و ۸۴۵ نفر، سپاه عشایری بخش های زاغه، سپیددشت، چغلوندی و ... ۳۸۰ نفر، بروجرد هزار و ۱۵۰ نفر، الیگودرز ۷۲۰ نفر، ازنا ۴۴۰ نفر، ۶۶۵ نفر، دلفان ۵۴۰ نفر، کوهدشت ۶۲۰ نفر، پلدختر ۵۰۰ نفر، الشتر ۴۶۰ نفر، رومشکان ۱۸۰ نفر و دوره چگنی ۳۲۰ نفر به مراسم سالگرد ارتحال امام اعزام خواهند کرد.

تشکیل ۱۰ کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت ارتحال امام

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه کار ثبت نام از افراد متقاضی برای اعزام به مراسم سالگرد ارتحال امام از ۱۵ اردیبهشت در پایگاه های مقاومت و مساجد استان آغاز شده، اضافه کرد: هر کدام از نواحی تابعه تهران میزبان یکی از استان های کشور بوده که ناحیه بسیج وزارتخانه ها در این مراسم میزبان لرستان خواهد بود.

سرهنگ پازدار گفت: فردا نماینده سپاه های استانی و نمایندگان استانداران در جلسه ای با حضور مسئولان کشوری و لشگری در خصوص آخرین هماهنگی ها برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) شرکت خواهند کرد.

وی به تشکیل ۱۰ کمیته اجرایی در ستاد بزرگداشت ارتحال امام در سپاه لرستان اشاره کرد و افزود: این کمیته ها شامل کمیته ترابری، بهداشت و درمان، امنیت، اطلاع رسانی، اسکان و پذیرایی، فرهنگی، مخابرات، ثبت نام و آمار، نظارت و بازرسی و بسیج خواهران هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه برنامه ریزی مناسبی برای ارتقاء سطح محتوایی مراسم سالگرد ارتحال امام توسط سپاه لرستان صورت گرفته است، عنوان کرد: ما به دنبال این نیستیم به لحاظ کمی تعدادی از افراد را به این مراسم اعزام کنیم بلکه در نظر داریم با همراه کردن روحانیون با کاروان ها آن ها را با ابعاد شخصیتی، سیره و زندگانی امام خمینی (ره) آشنا کنیم.

زمینه حضور اقشار مختلف در مراسم ارتحال امام فراهم شود

سرهنگ پازدار خواستار تشکیل ستاد سالگرد ارتحال امام راحل در سایر شهرستان ها شد و افزود: لازم است فرمانداران شهرستان ها ائمه جمعه را در جریان این حرکت بزرگ فرهنگی و بصیرتی قرار داده و همچنین اتوبوس های مورد نیاز برای اعزام افراد را تهیه کنند.

وی ادامه داد: لازم است همه کاروان ها به اکیپ های درمانی و امدادی مجهز شده و دانشگاه علوم پزشکی لرستان از شبکه های بهداشتی بخواهد علاوه بر تامین آمبولانس، همراه همه کاروان ها بوده و بر نحوه طبخ و توزیع غذای بین راهی نظارت کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از استانداری لرستان خواست سه وعده غذایی مرود نیاز افراد اعزام شده به مراسم سالگرد ارتحال امام راحل را تامین کرده و افزود: همه کاروان های استان باید طوری برنامه ریزی کنند که تا ساعت شش صبح روز ۱۴ خرداد در تهران مستقر شوند.

سرهنگ بر لزوم حضور اقشار جامعه در مراسم سالگرد ارتحال امام تاکید کرد و گفت: از روسای دانشگاه ها درخواست می شود زمینه حضور اقشار مختلف دانشجو به این مراسم را فراهم کرده و بنیاد شهید نیز در هر شهرستان یک اتوبوس ویژه خانواده شهدا را به مراسم ارتحال اعزام کنند.