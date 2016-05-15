۳ پروژه ارتباطی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی ارتباطات با شعار «کارآفرینی فناوری ارتباطات اطلاعات به منظور تاثیر اجتماعی» صبح امروز یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این مراسم درگاه ملی خدمات دولت هوشمند با کلیک وزیر ارتباطات آغاز به کار کرد.

این درگاه به عنوان درگاه ارائه خدمات دولت الکترونیک سرویس‌های مربوط به دولت الکترونیک را به مردم ارائه خواهد کرد.

در این شبکه ارتباطات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر دیده شده است تا علاوه بر کاهش زمان دریافت خدمات و کاهش اتلاف وقت مردم، خدماتی امن در بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه شود.

همچنین پروژه مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) به عنوان مرکز تبادل اطلاعات دستگاه‌های دولتی و ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی رونمایی شد و برای نمونه اولین سرویس خدمات الکترونیک با اتصال به درگاه شرکت پست دریافت شد. این مرکز را ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی رونمایی کرد.

از دیگر پروژه‌های رونمایی شده در روز جهانی ارتباطات، مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات ( NIX) است که به عنوان بستر یکپارچه تبادل ترافیک شبکه اطلاعات در نظر گرفته شده است.

این مرکز به عنوان گذرگاه خدمات دولت شناخته خواهد شد و در راستای پاسخگویی به اهداف بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به اجرا درآمد.

این مرکز زیرساخت ارائه خدمات دولت به کسب و کارها و ارائه خدمات دولت به شهروندان خواهد بود.