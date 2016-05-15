کشف ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی احمدی تبار در این رابطه گفت: ماموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای مبارزه با عرضه انواع کالاهای قاچاق موفق به شناسائی یکی از عاملان عرضه سیگار خارجی قاچاق با یک دستگاه خاور در محور پل زال – پلدختر این شهرستان شده و آن را توقیف کردند.

وی تصریح کرد: با دستگیری متهم در بازرسی از خودروی مذکور ۳۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به این که سیگارهای مکشوفه تحویل اداره مربوطه شد، گفت: متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ احمدی تبار در پایان با تأکید بر این که پلیس مقتدرانه در خدمت امنیت و آرامش مردم است و اجازه کوچکترین تحرک به قاچاقچیان را نخواهد داد، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از فعالیت‌ های غیرقانونی و خرید و فروش کالاهای قاچاق، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.