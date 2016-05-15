سال سینما در شبکه های مجازی/ توجه روسیه معطوف به سینمای میهنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضای مجازی یکی از ابزارهای مهم در ترویج هنر هفتم در سال سینما در روسیه است از این رو وزارت فرهنگ این کشور در راستای ترویج سینمای میهنی از فضای سینمای آنلاین آی.وی.آی استفاده می‌کند.

وزارت فرهنگ روسیه و سینمای آنلاین آی.وی.آی پروژه جدیدی برای تبلیغ هر چه بیشتر سینمای داخلی کشور در بین کاربران روس راه اندازی کرده اند.

وزارت فرهنگ با استفاده از فضای این سرویس آنلاین، اقدام به پخش فیلم، تصاویر آرشیوی، عکس و مصاحبه های انجام گرفته در گذشته می کند. در این پروژه برای هر ماه یک موضوع انتخاب شده است. ویچیسلاو تیلنوف مدیر دپارتمان سینماپردازی وزارت فرهنگ روسیه معتقد است که برای ترویج و پخش هرچه بیشتر سینمای میهنی باید امکانات فضای مجازی را به کار گرفت.

وی تاکید می کند که در این پروژه علاوه بر نمایش فیلم ها، راجع به حقایقی از دل تاریخ سینماپردازی هنرمندان، کارگردانان و دست­اندرکاران سینما نیز صحبت خواهد شد.

این پروژه ویژه در وهله اول به منظور ترویج سینمای میهنی و معرفی بهتر آثار کارگردانان روس طراحی شده است. شروع پروژه از روز پنجم می مصادف با ۱۶ اردیبهشت خواهد بود و موضوع این ماه «جنگ» است. کاربران می توانند علاوه بر تماشای فیلم ها و تصاویر موجود، با مطالب درج شده در بخش های مختلف سایت با همین موضوع آشنا شوند و مصاحبه ها، فیلم های کوتاه مربوط به آرشیو و عکس ها را تماشا کرده و به اعماق تاریخ سینمای کشور سفر کنند.

اُلگا فیلیپوک قائم مقام سینمای آنلاین آی.وی.آی معتقد است که در سال سینما بایستی تلاش را بر متمرکز ساختن فیلم ها و میراث سینمای شوروی در فضای اینترنت متمرکز ساخت.

به گفته وی، مردم امروز با فضای اینترنت عجین شده اند، به همین خاطر راه اندازی این پروژه نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور فدراسیون روسیه روز ۷ اکتبر سال گذشته فرمان برگزاری سال سینما در سال ۲۰۱۶ را امضا کرد. در این سند گفته شده که اقدام مذکور به منظور جلب توجه جامعه به سینمای روسیه صورت گرفته است زیرا در سال جاری رویدادهای مهمی در ذهن مردم زنده خواهد شد. ۱۲۰ سال پیش در سن­‌پترزبورگ اولین سانس سینمای روسیه شروع به کار کرد و ۸۰ سال پیش «اتحادیه فیلم سازان کودک» تاسیس شد. علاوه بر این امسال فیلم های زیادی از حمایت و توجه دولت برخوردار شدند.

وادیم آمپِلونسکی سخنگوی رسمی اتاق نظارت روسیه معتقد است که تنها حمایت دولت از فیلمسازان کافی نیست، بلکه باید به مبارزه با سرقت اینترنتی ادامه داد.

به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در مسکو، هم اکنون در روسیه نزدیک به ۷۰ میلیون کاربر فعال در حوزه رسانه ای وجود دارد. با توجه بیشتر به حقوق مولف در فضای اینترنت، بازار سینما در فضای مجازی رونق بیشتری پیدا می کند.

به گفته تحلیلگران شرکت تی.ان.سی راشا، در ماه مارس سال جاری نزدیک به ۵.۵ میلیون نفر از سایت سینمای آی وی آی بازدید کرده اند.