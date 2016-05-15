قهرمانی «سیمیا نوین» در مسابقات والیبال نوجوانان دختر قم

نسرین رامین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال بانوان در قم با برگزاری مسابقاتی چند جانبه با یاد مرحوم فاطمه گایینی‌نژاد از مربیان پرتلاش والیبال قم در رده سنی نوجوانان آغاز شد و در ‌پایان تیم والیبال دختران سیمیا نوین به مقام نخست دست پیدا کرد.

وی افزود: در این پیکار‌ها که با شرکت ۶ تیم در سالن ۶۰۰ نفری شهید رضاییان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد در گروه نخست تیم والیبال شهید رضاییان ۲ بر صفر برابر سیمیا نوین ب پیروز شد و سپس با نتیجه مشابه از سد تیم فدک ب عبور کرد و دیدار تیم‌های سیمیا نوین ب و فدک ب با پیروزی ۲ بر صفر سیمیا به انت‌ها رسید.

نایب رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: در گروه دوم نیز سه تیم با هم رقابت کردند که سیمیا نوین الف موفق شد با حساب ۲ بر صفر از سد تیم والیبال کریمه بگذرد و دیدار تماشایی تیم‌های فدک الف و کریمه با پیروزی ۲ بر یک فدک الف خاتمه پیدا کرد و سرانجام سیمیا نوین الف ۲ صفر فدک الف را شکست داد و راهی مرحله نیمه پایانی شد.

رامین بیان داشت: در مرحله نیمه نهایی، تیم‌های شهید رضاییان و سیمیا نوین الف با پیروزی برابر رقبای خود راهی دیدار پایانی شدند و در ‌‌نهایت در مسابقه نهایی سیمیا نوین توانست از سد تیم شهید رضاییان با هدایت مهسا آراسته عبور کرده و عنوان نخست را کسب کند.

وی عنوان کرد: عنوان سوم به تیم والیبال فدک با مربیگری سمانه شفاعتی رسید ضمن اینکه این مسابقات در حالی برگزار شد که نفرات منتخب این تیم‌ها ترکیب تیم‌های نوجوانان دختر قم در مسابقات قهرمانی کشور در دسته دوم را تشکیل خواهند داد.

نایب رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: والیبال قم امسال در سوپرلیگ والیبال بانوان کشور تیم والیبال صنایع شیمیایی ایرانیان را دارد در شرایطی که این تیم فصل گذشته با کسب عنوان سوم لیگ دسته اول به لیگ بر‌تر صعود کرد.