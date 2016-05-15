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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

معاون شهردار تهران خبر داد؛

تکمیل بهسازی برج آزادی تا پایان تابستان

تکمیل بهسازی برج آزادی تا پایان تابستان

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران اعلام کرد بهسازی برج آزادی تاپایان شهریور امسال به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید درباره ساماندهی و ترمیم برج آزادی گفت : اتمام بهسازی محوطه اطراف برج آزادی جز برنامه های اصلی معاونت فنی وعمرانی در سال 95 قرار دارد .

وی افزود: دقت فنی لازم درباره این پروژه مهم لحاظ شده و مجوزهای لازم توسط سازمان مهندسی مشاور انجام اخذ شده است.

به گفته معاون فنی وعمرانی شهردار تهران بهسازی وعملیات برج آزادی تا پایان شهریور ماه امسال انجام شده و این مجموعه در اختیار شهروندان وگردشگران قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای برج آزادی گفت :متاسفانه آبیاری اطراف محوطه برج آزادی باعث نفوذ آب به لایه های زیر سطحی و طبقات زیرزمین برج  شده که موجبات تخریب این بنای قدیمی شهری را فراهم کرد.

جاوید با اشاره به جلوگیری از تکرار مجدد این ماجرا گفت: خوشبختانه به کارگیری عایق بندی مناسب و استفاده از لایه بندی های مناسب در طرح سازمان مهندسی مشاور برای ترمیم برج آزادی پیش بینی شده است .

معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران تاکید کرد :بنابراین در این طرح بهسازی برج آزادی معضل نفوذ آب به خوبی مدیریت شده وجای هیچگونه نگرانی دراین باره وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد :در طراحی واجرای جدید تلاش کردیم این مسئله تکرار نشود وبرج آزادی با کیفیت بالا و درشان شهروندان کلانشهر تهران ،خدمات مناسب به شهروندان را ارائه دهد.

کد مطلب 3658839
نورا حسینی

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