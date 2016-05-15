پیگیر توسعه گمرکات اروندکنار و چوئبده هستیم

حمید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به قرار داشتن این دو گمرک در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند اظهار کرد: تلاش ها برای توسعه فعالیت های این دو گمرک در حال انجام است.

وی با محدود خواندن تنوع رویه فعالیت های تجاری و اقتصادی در گمرکات اروندکنار و چوئبده افزود: تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی تنها مجاز به پرداختن به امر صادرات و کالای ملوانی هستند.

مدیرکل گمرک آبادان با تاکید بر لزوم تنوع بخشی در رویه فعالیت ها اضافه کرد: در حال رایزنی با سازمان گمرکات ایران برای گرفتن مجوز سایر رویه های تجاری از جمله واردات و ترانزیت کالا هستیم.

وی با بیان اینکه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات، واردات، عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرکات به شمار می رود، تصریح کرد: بحث فراهم سازی زیرساخت ها از قبیل اسکله، انبار، محوطه و فضای نگهداری کالا مربوط به اداره بندر است .

مدیرکل گمرک آبادان گفت: برای تکمیل کار احداث ساختمان گمرک چوئبده که مراحل پایانی خود را طی می کند در سال جاری اعتبار خوبی را پیش بینی کرده ایم.

به گفته احمدی، در زمان حاضر فعالیت های تجاری و اقتصادی در گمرک چوئبده با بهره مندی از سه باب اسکله و انبار مناسب در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره گمرک چوئبده از روز چهارشنبه هفته قبل (۲۲ اردیبهشت ماه جاری) به سامانه الکترونیک جامع گمرکی متصل شد، با تجهیز گمرک چوئبده به این سامانه و اتصال آن به شبکه اصلی و سراسری ضمن تسهیل در امور، از اتلاف وقت و صرف هزینه های فراوان جلوگیری و سبب بالا رفتن سرعت انجام کار، صحت و سلامت کار و عدم مراجعه حضوری افراد به گمرک می شود.