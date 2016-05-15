تجلیل از پیشگامان جهانگردی معاصر در مجموعه سعدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کاخ سعدآباد، این مراسم با همراهی گروه طبیعتگردهای ماجراجو به همراه تعدادی از افراد موتور سوار با موتورها و ماشینهای این گروه و همچنین اعضای گروه کانون عکاسان ایران در راستای تجلیل از برادران امیدوار ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در سالن سینمای ملت برگزار خواهد شد.

مدیر مجموعه سعدآباد، عیسی امیدوار و رئیس گروه طبیعت گردهای ماجراجو از سخنرانان این مراسم هستند و پخش کلیپ و پخش قسمتی از فیلم سفر برادران امیدوار، اهدای لوح تقدیر به برادران امیدوار و بازدید از موزه... از برنامه های این مراسم است.

موزه برادران امیدوار ۵ مهر ماه ۱۳۸۲ همزمان با آغاز هفته جهانگردی در عمارت کالسکه خانه مجموعه تاریخی _ فرهنگی سعدآباد افتتاح شد. این موزه از ۳ گالری تشکیل شده که آلات و ادوات شکار، حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده، آلات موسیقی، مجسمه های چوبی، جواهرات سنتی، ظروف سفالی، سنگواره ها، صدف ها، مرجان و عکس هایی از اقصی نقاط جهان و مراسم و آداب و رسوم قبایل بدوی و بومیان نقاط گوناگون به نمایش در می آید.

سفر عیسی و عبدالله امیدوار در سال ۱۳۳۳ ه. ش با عبور از مرز افغانستان و ایران آغاز شد و با گذر از جنگل های آمازون و افریقا، صحرای گرم و سوزان ربع الخالی عربستان، سرزمین های ناشناخته آمریکای جنوبی، استرالیا، قطب شمال و جنوب پایان یافت.

