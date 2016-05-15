به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین قسمت مجله خبری فرهنگی «شما که غریبه نیستید» امشب ۲۶ اردیبهشت از شبکه خبر پخش می‌شود.

«شما که غریبه نیستید» اولین تریبون ثابت مهاجران افغانستانی ساکن ایران است که سعی دارد مروری هفتگی بر اخبار و اتفاقات این حوزه داشته باشد.

اولین بخش از قسمت جدید «شما که غریبه نیستید» به گفتگو با خانجان متقی، تنها عضو افغانستانی هلال احمر اختصاص دارد. او خاطراتی از زلزله بم و حضورش در دوره های بحرانی تاریخ ایران ذکر می‌کند.

در بخش دیگری از این برنامه، گزارشی درباره حضور کتاب‌دوستان افغانستانی در بیست‌و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پخش می‌شود.

پخش گزارشی از نمایشگاه دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد بخش دیگری از «شما که غریبه نیستید» این هفته را تشکیل می‌دهد.

انتشار دیدار عیدانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با خانواده شهدای افغانستانی مدافع حرم در هفته جاری، بازتاب‌های زیادی در جامعه مهاجر افغانستانی داشت. گزارشی از این دیدار در هفتمین قسمت «شما که غریبه نیستید» پخش می‌شود.

افغانستانی‌ها با جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون نفر در ایران، یکی از بزرگترین اقلیت‌های ساکن ایران هستند اما در طول سال های طولانی مهاجرت در ایران، فقط به بخشی از وجوه زندگی شخصی و اجتماعی آنها پرداخته شده است و وجوه پرتعداد دیگری از زندگی آنها پنهان مانده است.

«شما که غریبه نیستید» تلاش دارد به بازنمایی تصویر واقعی از مردمان نزدیک‌ترین کشور به ایران می پردازد تا تلاشی برای پر کردن خلأ حضور مهاجران افغانستانی در رسانه‌‌های ایرانی شود.

«شما که غریبه نیستید» یکشنبه‌ ها ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۳:۱۵ از شبکه خبر پخش می‌شود.