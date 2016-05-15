پروژه کتابخانه مرکزی زنجان ۲۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد

امیر علی نیک بخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلنگ زنی کتابخانه مرکزی استان زنجان، افزود: این طرح تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اظهار کرد: طبق مصوبه دولت در سال های ۸۶ تا ۸۸ مبنی براینکه تمامی استان ها باید دارای کتابخانه مرکزی باشند، استان زنجان نیز اقدام به اجرای این طرح کرده است که متأسفانه این اقدام نتیجه مثبتی تا به امروز نداشته است.

نیک بخش با اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی یک طرح ملی و استانی است گفت: زمین این پروژه با زیر بنایی به مساحت ۱۸هزارو ۸۵۰ متر مربع از طرف اداره کل راه و شهرسازی به نهاد کتابخانه های عمومی استان زنجان اهدا شد.

وی با بیان اینکه نهاد عمومی کتابخانه هزینه ای برای احداث کتابخانه ها ندارد افزود: باتوجه به اینکه احداث کتابخانه ها وظیفه نهاد عمومی کتابخانه ها است اما این نهاد بودجه ای در این زمینه ندارد و باید با همکاری خیرین و بخش خصوصی نسیت به تکمیل طرح اقدام کنیم.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان زنجان ضمن تأکید براینکه کتابخانه مرکزی بسیاری از نیازهای فرهنگی استان را برطرف می کند، تاکید کرد: پیگیر جذب اعتبارات استانی و همکاری خیرین برای تکمیل پروژه هستیم.

نیک بخش گفت: پروژه کتابخانه مرکزی با وجودتمام مزیت هایی که برای استان دارد در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات متوقف شده است.