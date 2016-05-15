به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری در آستانه جدایی از الاهلی است، او با یوسف آدم سرمربی الاهلی قطر به مشکلاتی برخورد کرد و نهایتا فعلا شانس این را دارد که در صورت عوض شدن سرمربی و آمدن لوکا بوناچیچ به این تیم ماندنی شود اما آیا او با لوکا کنار می‌آید؟

این روزها هیچکس حواسش به جباری نیست، زیدان سابق آسیا از زمانی که با کی‌روش به مشکل خورد و توسط او کنار گذاشته شد کمتر در دید رسانه‌ها قرار می‌گیرد، او گهگاه با مسافرت‌هایش و سلفی‌هایش البته دوباره خاطرات خوش استقلالی‌ها را زنده می‌کند اما با این وجود نمی‌توان از خبر اخیر گذشت و به یاد درگیری های جباری با امیر قلعه نویی، پرویز مظلومی، ناصرحجازی، کرانچار در سپاهان، جاسم کرار، جواد نکونام، علی فتح الله زاده و... نیافتاد.

شاید برخی از فوتبال دوستان تصور می‌کردند با بالا رفتن سن و البته کار کردن در باشگاهی که به پرداخت حقوقش کاملا تعهد دارد جباری را از برخورد با مربیان دیگر منع کند اما با گزارش‌هایی که رسانه های قطری در مورد اختلاف آدم و جباری نوشتند و اینکه او از ترکیب تیم بیرون رفت باید گفت مجتبی جباری – این بازیکن با استعداد فوتبال ایران – همچنان مسیر خود را به اشتباه می‌رود.

بعید به نظر می‌رسد او تا پایان سال آینده در الاهلی ماندنی باشد. این همه در حالی رخ می‌دهد که بوناچیچ با الاهلی قرارداد ببندد که اگر با توجه به اختلاف اخیر درون باشگاه بر سر انتخاب مربی، یوسف آدم در الاهلی ماندنی شود شاید باید جباری را به استقلال بازگشته بدانیم. در غیر این صورت اگر لوکا به الاهلی آمد باید فقط احتمال بازگشت او به استقلال را در میانه های فصل و با توجه به عصبی بودن لوکا بدهیم.