«سکوت در چال» رونمایی شد/ چهار دهه زندگی در روستایی خالی از سکنه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مستند «سکوت در چال» تولید جدید شبکه مستند ساخته حسین الهام پور یکشنبه ۲۶ اردیبهشت با حضور مدیران شبکه مستند برگزار شد.

امیر تاجیک مدیر شبکه در این نشست گفت: ارتباط با فیلمسازان خارج از پایتخت همچون حسین الهام پور یکی از اولویت های شبکه مستند به حساب می آید و این در ادامه همکاری با فیلمسازان سراسر کشور است. تمام تلاش ما در طول سال گذشته این بود که شبکه مستند به خانه مستندسازان سراسر ایران اسلامی تبدیل شود و خوشحالم همه طیف ها و سلیقه ها و ظرفیت های این حوزه با مقدورات کمی که در این حوزه داشتیم در این مسیر با ما همراه بوده اند.

وی افزود: «سکوت در چال» که به صورت مستقل تولید شده درباره زندگی پیرمردی است که سال ها در نقطه دوری که خالی از سکنه است به تنهایی زندگی می کند و ابهامات و شایعات مختلفی درباره او بین مردم وجود دارد. ابتدای این مستند تعلیق خیلی خوبی ایجاد شده که برای مخاطبان جذاب است.

مدیر شبکه مستند همچنین به پخش این اثر در روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۴ اشاره و ابراز امیدواری کرد: روال برقراری ارتباط با مستندسازان استان های مختلف همچنان در شبکه مستند ادامه داشته باشد.

در ادامه الهام پور نقطه شکل گیری این اثر را از حرف هایی که درباره این پیرمرد به گوشش رسیده بود معرفی و اظهار کرد: با چیزهایی که درباره او شنیده بودم برایم جالب بود او را پیدا کنم. بعد از تحقیقات فهمیدم او داخل یک کوه زندگی میکند. با خودم فکر می کردم صد در صد در آنجا روستا یا آبادی وجود دارد.

وی ادامه داد: خیلی زود گروه تولیدی جمع کردم و راه افتادیم. وقتی به کوه محل زندگی پیرمرد رسیدیم، فکر میکردیم شاید نیم ساعت با محل زندگی او فاصله داشته باشیم. اما پس از ۶ ساعت کوه پیمایی، نه تنها به مقصد نرسیدیم بلکه گم شدیم و سرانجام به واسطه راهنمایی چند چوپان توانستیم مقصد را پیدا کنیم.

این مستندساز با اشاره به اینکه پس از تحمل این سختی ها به نوعی از دست گذاشتن روی این سوژه پشیمان شده بوده، گفت: این احساس زمانی که پیرمرد را دیدم به کلی از بین رفت. او انسان صاف و پاکی است و ما نه تنها تصاویری از زندگی او در فصل تابستان را ضبط کردیم، بلکه پاییز نیز کنار او بودیم و حتی زمستان که سخت ترین مرحله کار بود، به نوعی با زندگی مان بازی کردیم و دوباره سراغ او رفتیم. با وجود حیوانات وحشی در کوه این کار خیلی جرات می خواهد.

الهام پور یادآور شد: حتی به ما گفتند سخت است که کسی بتواند به آنجا برود و سالم برگردد. اما همه چیز خواست خدا بود و چیزی مرا به آن سمت کشاند. محل زندگی او در منطقه طارم بین آب بر طارم و زنجان قرار دارد و آنقدر صعب العبور است که حتی زمانی کوهنوردان حرفه ای آنجا گم شده بودند و هلی کوپتر آنها را نجات داده است.

در ادامه ابوالقاسم ناصری مدیر گروه تولید شبکه مستند اظهار کرد: شبکه مستند در رویکرد جدید خود تصمیم گرفته بود از مستندسازان جوان حمایت کند، مثل همان کاری که در همکاری با انجمن سینمای جوان انجام شد. امیدوارم این روند در شبکه ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شخصیت اصلی این مستند در محلی زندگی می کند که ۶۰ سال پیش روستا بوده و ۲۰۰ خانوار در آن زندگی می کردند، اما اکنون جز او فقط حیوانات وحشی آنجا ساکن هستند. این پیرمرد کر و لال است و قدرت تکلم ندارد.

ناصری همچنین آرزو کرد: الهام پور پس از «سکوت در چال» که اولین تجربه فیلمسازی او است، ساخت آثار دیگری را نیز در شبکه مستند تجربه کند.

در این نشست همچنین بخش هایی از «سکوت در چال» برای حاضران به نمایش درآمد. این مستند جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکه مستند روی آنتن می رود.