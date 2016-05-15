طرح تعادل بخشی آبخوان در ۱۸ روستای استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک صبح یکشنبه در جلسه دفتر همکاری های مشترک آب و کشاورزی استان که با حضور حمید پویا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان برگزار شد اظهار کرد: در این طرح بر اساس منابع آبی موجود در هر روستا، سطح زیر کشت تخصیص داده می شود تا آب بنحو بهینه استفاده شود.

وی افزود: کارگروه ویژه چاههای فرم یک تشکیل و براساس آب تخصیص داده شده برنامه ریزی انجام شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین هم گفت: هماهنگی و همدلی خاصی بین دو دستگاه جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در جهت حل مشکلات و مسایل آب بخش کشاورزی وجود دارد که می تواند موجب پیشبرد اهداف بخش شود.

پویا(قزوینی) افزود: طرح تعادل بخشی سفره های زیر زمینی باعث بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی می شود.

وی در ادامه به دستور العمل وزارت نیرو در خصوص چاههای فرم یک اشاره کرد و اظهار داشت: به ازای مسدود شدن چاههای فرم یک بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب به این چاهها اختصاص داده شده است.

پویا تصریح کرد: با اجرای این طرح و براساس این دستورالعمل به چاههای فرم یک به ازای هر چاه ۲۵ مترمکعب آب برای باغات تخصص داده می شود و پس از تخصیص آب تعیین شده چاههای فرم یک مسدود خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: مدیریت منابع آبی باید به گونه ای باشد که تولید پایدار و اشتغال ثابت در بخش کشاورزی وجودداشته و صدمه ای به آن وارد نشود.