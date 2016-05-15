ارائه گزارش عملکرد هلال احمر از تصادفات جاده ای به رئیس جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر با اشاره به انتخاب نمايندگان مردم در مجلس پيش رو و ضرورت ارتباط دوسویه و مستمر با نمایندگان جدید، خاطر نشان کرد: ضروری است ارتباط جمعیت هلال احمر با نمایندگان جدید بیشتر و قوی تر شود و از همه توان خود برای داوطلب شدن آنها در اين نهاد مردمي استفاده کنیم. همچنین با سایر گروه ها نیز (مثل کمیسیون های دولت) ارتباط قوی داشته باشیم.

وی با اشاره به ارائه گزارش جمعیت هلال احمر در جلسه هیئت دولت و بازخورد مثبت اعضای هیئت دولت خاطر نشان کرد: به تعبیر وزیر کشور، در مواقع بحران؛ مجموعه ای که با اختلاف زياد نسبت به سایر دستگاه ها حضور داشته و موفق عمل کرده، هلال احمر است.

ضیائی همچنین به اعلام آمادگي وزير راه و شهرسازی در خصوص برنامه ريزي براي كاهش تصادفات جاده اي اشاره و خاطر نشان کرد: تعامل بسیار خوبی با وزرای دولت خصوصا در بحث موضوعات اجتماعي و همچنين تصادفات جاده ای داشته ایم و طبق توافقات مقرر شده است گزارش مستمر عملکرد هلال احمر در موضوع تصادفات جاده ای به طور جداگانه خدمت رئیس جمهوری ارائه شود.

اعتماد کامل مردم به نهاد مردمی هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت بر این موضوع تاکید کرد که هر خانواده ای که فرزندش عضو هلال احمر می شود بخاطر این است که اعتماد و دلگرمي کاملی به این نهاد مردمی در سطح کشور وجود دارد.

ضیائی خاطرنشان کرد: خواسته رئیس جمهوری این است که تمام توان خود را براي جذب حداكثري جوانان در راستاي تسهيل امور بشردوستانه كه قطعا موجب كاهش آسيب هاي اجتماعي نيز مي شود، بكار گيريم.

وی با تاکید بر اینکه اگر ما موضوع جوانان و دغدغه رئیس جمهوری را پیگیری کنیم می توانیم در موضوع مديريت حوزه جوانان در کشور فعال باشيم، افزود: ما توان این مهم را داریم و البته باید در عمل نیز این موضوع را به اثبات برسانیم.

ضیائی در ادامه با اشاره به اینکه نگهداشت و جلوگیری از ریزش داوطلبان و جوانان جزو موضوعاتی است که همواره باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد، افزود: ارتباط موثر و خوب با دکتر فرهادی(وزير علوم) که سابقه درخشانی در جمعیت دارد و همچنین تعاملات خوب با دکتر هاشمی(وزير بهداشت) فرصتی بسیار مغتنمی است که باید از این فرصت برای جذب تمامی دانشجویان کشور استفاده کنیم و حضور خود را در میان دانشجویان بسیار پررنگ کنیم.

اولویت برنامه های هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم به هلال احمر نگاه و توجه شود باید تاثیرگذار باشیم، افزود: جوانان، آموزش همگاني، كاهش آسیب های اجتماعی و حوادث جاده ای، جزو موضوعاتی است که باید در اولویت برنامه های ما در سال جاری قرار گیرد که در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز آمادگی خود را برای همکاری و پشتيباني از طرح هاي هلال احمر را اعلام کرده است.

ضیائی با اشاره به انتخابات جمعیت هلال احمر و حضور فعالانه داوطلبان در این انتخابات خاطر نشان کرد: استان هایی که مشارکت داوطلبانه بالایی در انتخابات داشته اند باید تشویق شوند تا برای دیگران هم یک الگو باشند چرا که این نشان می دهد که در شعب، موضوع ارتباط مؤثر با داوطلبان به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته است.

تقدیر ویژه از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجامع و بزرگداشت هفته هلال

رئیس جمعیت هلال احمر در جلسه شورای معاونین امروز همچنین با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر و بزرگداشت هفته هلال خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه ها کار سنگینی بود و همکاران، زحمت بسیاری برای نشان دادن گوشه ای از خدمات و فعالیت های جمعیت هلال احمر کشیدند و امیدوارم خداوند این زحمات را قبول کند.

ضیائی با تاکید بر اینکه این اقدامات باید مقدمه ای برای پررنگ تر کردن فعالیت های جمعیت هلال احمر در جامعه باشد، تصریح کرد: حضور هلال احمر در عرصه صدا و سیما بسیار موثر است، البته ما به یک حضور مستمر با پرهیز از کار روتین و شناسایی ذائقه مخاطب نیاز داریم

وی در ادامه با بیان اینکه ذائقه مخاطب مداوم در حال تغییر است و به سرعت از کار یکسان و روتین دلزده خواهد شد افزود: ضروری است که برای جلوگیری از ریزش مخاطب یک تیم قوی به همراه یک اتاق فکر قوی تشکیل تا نسبت به ساخت برنامه های متنوع و جذاب برنامه ریزی و اجرا شود.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به سختی کار برگزاری بزرگداشت هفته هلال با سطح و کیفیت بسیار خوب، افزود: از مدیرکل روابط عمومی و تیم ایشان قدردانی ویژه می کنم که با کیفیت عالی و با آبرو این هفته را برگزار کردند.

وی در پایان گفت: در مجموع امیدوارم با برنامه ریزی از فرصت های ایجاد شده نهایت استفاده را ببریم.

اطلاع رسانی هلال احمر هدایت کننده و مستمر باشد

مهندس علی اصغر احمدی دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری انتخابات مجامع هلال احمر خاطر نشان کرد: انتخابات هدف نیست بلکه انتخاب هدف است و ما مکلف هستیم این کار را به نحو احسن انجام دهیم و خوشبختانه اینگونه هم شد.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی هلال احمر باید هدایت کننده و مستمر باشد افزود: هزینه هایی که در این مسیر می شود سرمایه گذاری است و باید تلاش شود که برنامه ها با کیفیت، نوآورانه و به تناسب طول سال ادامه داشته باشد.

در این جلسه اعضای شورای معاونین از نحوه برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته هلال و به خصوص اقدامات رسانه ای این هفته که در طول سال های گذشته بی سابقه بود، تقدیر کردند.