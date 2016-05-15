معاون اول صندوق بین المللی پول به ایران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات اعزامی صندوق بین المللی پول به ریاست «ليپتون» معاون اول این صندوق، در اقامت خود در تهران با برخي مقام‌های عالي کشور از جمله رئيس‌ دفتر رئیس جمهور، ‌رئيس‌ کل بانک مرکزي، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير نفت ديدار و گفتگو خواهد کرد.

ليپتون روز سه‌شنبه در بانک مرکزی با موضوع «ايران در مسير دستيابي به جايگاه مناسب خود در اقتصاد جهاني» در جمع اقتصاددانان سخنراني می‌کند. براساس برنامه‌ريزي انجام شده، ليپتون در خلال اقامت خود در ايران با برخي کارشناسان امور اقتصادي، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصي نيز ملاقات خواهد داشت.