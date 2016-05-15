  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

در راس هیاتی از کارشناسان؛

معاون اول صندوق بین المللی پول به ایران آمد

معاون اول صندوق بین المللی پول به ایران آمد

معاون اول مدير عامل صندوق بين المللی پول‌ در راس هیاتی از کارشناسان و متخصصان این نهاد به منظور ملاقات با مقامات بلندپايه کشور و تبادل نظر در خصوص مسايل اقتصادی، وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات اعزامی صندوق بین المللی پول  به ریاست «ليپتون» معاون اول این صندوق، در اقامت خود در تهران با برخي مقام‌های عالي کشور از جمله رئيس‌ دفتر رئیس جمهور، ‌رئيس‌ کل بانک مرکزي، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي و  وزير نفت ديدار و گفتگو خواهد کرد.

ليپتون روز سه‌شنبه در بانک مرکزی با موضوع «ايران در مسير دستيابي به جايگاه مناسب خود در اقتصاد جهاني» در جمع اقتصاددانان سخنراني می‌کند. براساس برنامه‌ريزي انجام شده، ليپتون در خلال اقامت خود در ايران با برخي کارشناسان امور اقتصادي، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصي نيز ملاقات خواهد داشت.

کد مطلب 3658894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها