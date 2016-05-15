به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های «روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران» پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت با حضور سفیر ترکمنستان در ایران و معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل این سازمان در تهران برگزار شد.

سیدمحمدحسین هاشمی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست با اشاره به برگزاری برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران در فاصله ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت در نقاط مختلف تهران گفت: این برنامه در راستای تعمیق روابط دیرینه ایران و ترکمنستان برگزار می‌شود.

وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اسفند ماه سال گذشته برنامه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد را برگزار کرد که با استقبال بسیار زیاد و به شکلی بسیار مطلوب برپا شد. امیدواریم روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران هم باشکوه برگزار شود.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: برنامه «روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران» شامل بخش‌های متعددی از حوزه موسیقی محلی و آیینی گرفته تا هنرهای تجسمی، صنایع دستی، فیلم های سینمایی و مستند و همچنین نشست های ادبی است.

به گفته معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیین افتتاحیه برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت با حضور وزرای فرهنگ دو کشور در تالار وحدت برگزار می‌شود. در این مراسم همچنین شاهد اجرای موسیقی آیینی و محلی ترکمنستان هم خواهیم بود. روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت مراسم افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی ترکمنستان در فرهنگستان هنر برپا خواهد شد و در همین روز در این محل شاهد نمایش فیلم ترکمن و همچنین نشست ادبی با حضور شعرای دو کشور خواهیم بود.

برنامه تهران‌گردی برای هیات اعزامی ترکمنستان با همکاری شهرداری تهران، نمایش صنایع دستی و آثار موزه‌ای این کشور و نمایش فیلم در سالن فرهنگستان هنر هم از دیگر برنامه‌های روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران است که پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت برگزار می شوند.

وی همچنین به بازدید هیات اعزامی از ترکمنستان مرقد مطهر امام خمینی(ره) ادامه فعالیت نمایشگاه صنایع دستی و آثار موزه‌ای این کشور و نیز نمایش فیلم در سالن فرهنگستان هنر و بازدید همه میهمانان از برج میلاد به عنوان برنامه‌های آخرین روز کاری برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران اشاره کرد و گفت: در روز پایانی شاهد اجرای موسیقی ترکمنی در فضای باز برج میلاد خواهیم بود.

هاشمی تصریح کرد: ما در این برنامه میزبان هیاتی ۵۰ نفره از هنرمندان ترکمنستان هستیم که در بین آنها هم هنرمندان برجسته ای از این کشور حضور خواهند داشت. به علاوه مسئولان فرهنگی ترکمنستان از جمله مدیر موزه ملی ترکمنستان و رئیس تئاتر ملی این کشور، هیات یاد شده را همراهی می کنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور ایران و ترکمنستان از اشتراکات فراوان دو کشور به خصوص در حوزه های فرهنگی سخن گفت و یادآور شد: نامی درخشان همچون مختومقلی فراغی شاعر ملی ترکمن که آرامگاهش در کشورمان واقع شده است، ایران و ترکمنستان را به هم پیوند داده است. و لذا برگزاری روزهای فرهنگی ترکمنستان در تهران نوعی پیوند دیرینه تهران و عشق آباد را به نم ایش خواهد گذاشت.

در این کنفرانس مطبوعاتی، احمد قربانف سفیر ترکمنستان در ایران هم در سخنانی با تشکر از مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شخصی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری برنامه فرهنگی روزهای ترکمنستان در ایران گامی بزرگ در مسیر روبه توسعه روابط دو کشور است. برگزاری این گونه برنامه های فرهنگی موجب توسعه روابط دو جانبه بین دو ملت ایران و ترکمنستان خواهد شد.

وی نیز با اشاره به برگزاری برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران در فاصله زمانی ۱۷ تا ۲۰ ماه مه میلادی در تهران خاطرنشان کرد: ما شبیه همین برنامه فرهنگی را از سوی ایران در ترکمنستان شاهد بودیم. برگزاری روزهای فرهنگی ایران در ترکمنستان باعث شور و اشتیاق زیادی بین مردم ترکمنستان شد که نشان‌دهنده روابط دیرینه‌ای است که بین این دو کشور وجود دارد.

سفیر ترکمنستان در ایران با تقدیر ویژه از قربانقلی بردی‌محمدف و حسن روحانی رؤسای جمهور دو کشور ایران و ترکمنستان به جهت مساعدت ها و شرایط مناسبی که برای برگزاری چنین برنامه های فرهنگی در دو کشور فراهم کرده اند، گفت: ما تلاش خواهیم کرد روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران با شرایط خوبی برگزار شود و همه اصحاب رسانه و همچنین مردم خوب و شریف ایران را برای مشارکت در این برنامه دعوت می کنم.

در ادامه این نشست، هاشمی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ورود وزیر فرهنگ ترکمنستان به تهران برای حضور در برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران در شب دوشنبه و دیدارهای جداگانه او با همتای ایرانی خود و همچنین رئیس سازمان متبوعش در روز سه‌شنبه و نیز شرکت در ضیافت ناهار ابوذر ابراهیمی ترکمان و ضیافت شام علی جنتی در همین روز خبر داد.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به موافقتنامه فرهنگی که میان دو کشور ایران و ترکمنستان به امضا رسیده است، توضیح داد: بر اساس این موافقتنامه، تفاهم‌نامه مبادلات فرهنگی بین ایران و ترکمنستان هم امضا شده که تا دو سال دیگر هم اعتبار دارد و برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران بر اساس این مبادلات برپا خواهد شد.

در ادامه این نشست، احمد قربانف سفیر ترکمنستان در ایران به حضور دانشجویان این کشور و تحصیل آنها در دانشگاه‌های ایران اشاره و اظهار کرد: علاقه آنها به آشنایی با ایران، باعث شده که آنها با هزینه خودشان به ایران بیایند و در این کشور تحصیل کنند که تعدادشان حدودا ۱۰ نفر است.

همچنین به گفته سفیر ترکمنستان در ایران، جمعی از مطرح‌ترین هنرمندان ترکمنستان در اجرای موسیقی آیینی در برج میلاد که حضور در آن برای عموم مردم آزاد و رایگان است، شرکت می‌‌کنند.

در ادامه سیدمحمدحسین هاشمی، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اهداف ایران از گسترش روابط فرهنگی با ترکمنستان با توجه به دو سفری که رئیس این سازمان از آغاز مسئولیتش به این کشور داشته است، عنوان کرد: یکی از کشورهای مهم در میان همسایگان ما که دارای مرزهای بسیار امنی نیز است، ترکمنستان است که خوشبختانه روابط بسیار دیرینه و گسترده‌ای با یکدیگر داریم. لذا توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری میان دو کشور بسیار اهمیت دارد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور رایزن فرهنگی ایران در عشق آباد، با تلاش و کوششی که صورت می‌گیرد، به دنبال توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه فرهنگی است. سفر رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ترکمنستان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم در راستای تعمیق روابط فرهنگی دو کشور بوده و همزمان با اجرای روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور بوده است.

در این نشست، همچنین سفیر ترکمنستان در ایران در پاسخ به سوالی درباره علت انتخاب بازه زمانی ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت برای برگزاری برنامه روزهای فرهنگی ترکمنستان در ایران گفت: بنا به پیشنهاد طرف ایرانی، ما این زمان را انتخاب و از آن استقبال کردیم، اما فکر می‌کنم علت این انتخاب، به خاطر برگزاری جشن‌های بزرگداشت مختومقلی فراغی شاعر ملی ترکمن در ایران و ترکمنستان و در روز ۲۹ اردیبهشت باشد.

همچنین به گفته احمد قربانف، امسال ۸۰ نفر از نخبگان فرهنگی و هنری ترکمنستان، هنرمندان و اصحاب رسانه برای زیارت آرامگاه مختومقلی فراغی به ایران سفر خواهند کرد که ما به این خاطر از جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنیم.

در پایان این نشست هم هاشمی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه های آتی این سازمان برای برگزاری روزهای فرهنگی دیگر کشورها نیز گفت: ما تا پایان سال، برنامه های روزهای فرهنگی تاجیکستان، تاکستان، تونس و الجزایر را در کشورمان، در دستور کار داریم.