حکومتهای عربی واستعمارگرمقابله باایران رامسئله اول منطقه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی در همایش «همصدا با اقصی» که صبح امروز با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد، گفت: همان طور که امام (ره) و رهبری نیز گفتند اهتمام به مسئله فلسطین، اهتمام به مسئله همه جهان اسلام است چرا که مسئله فقط جنگ بین فلسطین و اسرائیل نیست، بلکه یک حکومت استکباری و کل جهان اسلام است.
وی با بیان اینکه توجه به موضوع فلسطین نباید به عنوان جنگ در یک سرزمین محسوب شود، گفت: همه مسلمانان در این مسئله باید ذیدخل باشند، به همین جهت مسئله فلسطین باید از جهات مختلف در جهان اسلام مطرح شده و رسیدگی شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه از میان حوادث و اتفاقات رقم خورده پیرامون مسئله فلسطین معیارها و میزانهایی از حقیقت آشکار شد، اظهار داشت: سه معیار اصلی از این حوادث برای همه آشکار شده است که اولین آنها موضوع حقوق بشر است، به طوری که این مسئله حقوق بشر را کشورهای غربی بسیار بزرگ جلوه میکنند و فیلسوفان سیاسی آنها در این باب فعالیتهای زیادی انجام میدهند.
استفاده ابزاری از حقوق بشر برای حمله به سایر کشورها
آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه کشورهای مدعی حقوق بشر این مسئله را به ابزاری برای حمله و فشار به سایر کشورها قرار دادهاند، گفت: امروزه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر از حقوق بشر به عنوان یک ابزار علیه کسانی که با آنها هفکر نیستند استفاده میکنند که متاسفانه در صحنه تحریمهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهایی است که مورد اجحاف قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: آنها تصور خودشان از حقوق بشر را به سایر کشورها تحمیل میکنند، با این حال این مسئله نادرست است، چرا که مسئله حقوق بشر ناشی از معیارها، مفاهیم و معتقدات دینی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه مسئله فلسطین معیار نقض حقوق بشر را آشکار کرد، گفت: چند سالی است که وزارت امور خارجه کشورهای مدعی حقوق بشر علیه فلسطین اقداماتی را انجام میدهند، اما سئوال اصلی اینجاست که مگر فلسطین چه کار کرده است؟ آنها با استفاده از قتلعام و آواره کردن نیمی از فلسطینیان به دنبال اجرای حقوق بشر هستند.
آملی لاریجانی به جنایتهای اسرائیل در جنگ غزه اشاره و تصریح کرد: کاری که اسرائیل در این جنگ انجام داد، آشکارا یک کار متناقض با حقوق بشر بود و همه میدانند که فلسطین به محل سنجش ادعاهای کذب مدعیان حقوق بشر تبدیل شده است.
وی با اشاره به قرارداد بینالمللی مخالفت با جنایات جنگی اسرائیل، گفت: در این قراردادها که در رابطه با دادگاه کیفری بود، ۱۲۰ کشور حضور داشته و آن قرارداد را امضا کردند و طبق مباحثی که پیرامون جنایات جنگی در این قرارداد مطرح شد، عناوینی مورد بررسی قرار گرفت که بر کار غزه تطمیع میشد.
رئیس دستگاه قضا با قرائت ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری اظهار داشت: در بند (الف) کشتار عمدی و در بند ۴ آن تخریب و ضبط گسترده اموال مطرح شده است و این در حالی است که ما سالهاست شاهد تخریب منازل فلسطینیها توسط رژیم غاصب هستیم.
آملی لاریجانی در خصوص مصادیق جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین اشغالی افزود: تخریب بیمارستانها، مساجد، بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی و ساختمانهای بیدفاع تنها بخشی از موارد متعددی است که همگی جنایات جنگی اسرائیل محسوب میشود.
وی تصریح کرد: این اساسنامه بینالمللی به امضای ۱۲۰ کشور به جز ۷ کشور رسیده است که در میان مخالفان اسامی اسرائیل و آمریکا نیز دیده میشود و این بدین معناست که آنها مخالف تصویب پیمانی در مورد تشکیل دادگاه کیفری که بتواند از مظلومان در سطح بینالمللی حمایت کند، هستند با این حال این پیمان در مسیر تصویب عمومی است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تروریست خواندن حزبالله از سوی حامیان آمریکا، گفت: حزبالله جرمی جز دفاع از خود نداشته و ندارد و امروز چون دُری در جهان اسلام میدرخشد و مردم مسلمان کشورهای مختلف حزبالله را از صمیم قلب دوست دارند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه تروریست آمریکایی در روز روشن تهدیدها و فعالیتهای غیرانسانی خود را انجام میدهد، گفت: آمریکا و حامیان آن در حالی به حزبالله لقب تروریست میدهند که خود کشتارهای بینظیر در طول تاریخ را انجام داده و حتی به بیمارستانها و مراکز درمانی نیز رحم نمیکنند، بنابراین باید بگوییم که خود شما تروریست هستید.
وی ادامه داد: اگر حقوق بشری از سوی این افراد مطرح بود، باید نمونههای آن را در افغانستان، عراق و یمن میدیدیم، اما نه تنها خبری از حقوق بشر در این کشورها نیست، بلکه آنها مقاومت را تروریست میخوانند.
بند بند اساسنامه بینالمللی دیوان کیفری بر فعالیتهای اشغالگران در فلسطین تطبیق میشود
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بند بند اساسنامه بینالمللی دیوان کیفری بر فعالیتهای اشغالگران در فلسطین تطبیق میشود، گفت: آمریکاییها و حکام و حامیان آنها نمیگذارند حقوق بشر در جایی عملی و اجرا شود. کمپانیهایی که این افراد را از لحاظ مالی تامین میکنند نمیگذارند حقوق بشر در جایی ریشه بدواند، بنابراین مسئله فلسطین را به عنوان یک صحنه آزمایشگاه بزرگ حقوق بشری باید دید.
آملی لاریجانی در خصوص معیار دوم از معیارهای آشکارشده ناشی از حوادث فلسطین اظهار داشت: نکته و معیار دوم هوشیاری امتهاست. جهان اسلام برای اینکه بتواند به مقابله با این غده سرطانی بپردازد، باید به گفتمان عمومی بپردازد. در چند ساله گذشته فاصله بیداری کشورها از هم زیاد بود، بنابراین مسئلهای که بتواند به عمومی شدن گفتمان فلسطین کمک کند، بسیار ارزشمند است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: باید تلاشهای بیشتری انجام شود تا سازمانهای مردمنهاد بتوانند یکصدا و البته همصدا فعالیتهای خود را سامان دهند.
رئیس قوه قضائیه به پیشبینی امام راحل در مورد مسئله فلسطین اشاره و تصریح کرد: امام (ره) در سال ۵۱ مسئله فلسطین را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کردند و هشدار دادند که اگر جلوی اشغالگران را نگرفته و از مردم مظلوم فلسطین دفاع نشود، تمام کشورهای عربی به سرنوشت فلسطین دچار میشوند.
وی با تاکید بر اینکه خط دفاع از مردم فلسطین در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد، گفت: در سال ۶۹ و در مجلس کشور قانونی تحت عنوان قانون حمایت از مردم فلسطین مطرح شد و این خود مصداقی است از سابقه تاریخی حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم و بیپناه فلسطین.
آملی لاریجانی در خصوص معیار سوم توضیح داد: مسئله فلسطین علاوه بر اینکه معیار حقوق بشری و آگاهیبخشی ما محسوب میشود، معیاری برای خدمت و خیانت سران حکومتها و دولتهای اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از قبل از انقلاب تا امروز در حد وسع خود نشان داده است و حتی جنگهای نیابتی در منطقه نیز نتوانست مانع از دفاع ایران باشد، اما سئوال اینجاست دولتهای دیگر چه کردهاند.
بزرگترین خیانت آمریکا کاهش اولویت بودن مسئله فلسطین است
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از اینکه برخی از دولتهای استعمارگر و حکومتهای عربی به دنبال این هستند که مقابله با جمهوری اسلامی را به مسئله اول در منطقه تبدیل کنند، گفت: این در حالی است که همه میدانند که مسئله جهان اسلام، مسئله فلسطین است. آمریکا و حامیان خود با جنگهای نیابتی در منطقه میخواهند مسئله فلسطین را از ارزش اولیه خود بکاهند و این بزرگترین خیانتی است که آنها به جهان اسلام میکنند.
وی ادامه داد: آنها به دنبال این هستند که دشمنی که آشکارا دشمن است را با چهره بزککرده معرفی کنند و این به این دلیل است که این حکومتها پشتوانه مردمی ندارند.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از حمایتهای آشکار سعودیها از داعش گفت: سعودیها امروز آشکارا از تغییر مسئله اول جهان اسلام دفاع میکنند و با این کار خیانت بزرگی را رقم میزنند. همچنین آنها از داعش و گروههای تکفیری نیز حمایت آشکار دارند و این در حالی است که رسانههای اختاپوسی آمریکا مسئله این گروهها را به اسم حکومت اسلامی و برای تخریب چهره اسلام عنوان میکنند، اما سئوال اینجاست که این اسلام بزکشده آنها چه ارتباطی با اسلام ناب دارد.کشورهای استعمارگر نمیخواهند مسیر پولهای نفت گروههای تروریستی را پیدا کنند.
آملی لاریجانی افزود: چطور است که آنها میتوانند ردپای نفتی ایران را دنبال کنند و در دوران تحریم ایران را از هر گونه خرید و فروشی منع کنند، اما چرا نمیخواهند مسیر پولهای نفت این گروهها را پیدا کنند.
وی با انتقاد از به راهاندازی جنگ بین شیعه و سنی در کشورهای اسلامی افزود: جنگهای فرقهای که در عالم اسلام راه میاندازند به این دلیل است که مسئله فلسطین را به یک مسئله عربی تبدیل کنند و جنگ شیعه و سنی را نیز به راه بیندازند تا قدرت ایران را تضعیف کنند و این در حالی است که اعتقادات ما همچنان محفوظ است.
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم ما با اتحاد و تکیه بر قدرت لایزال الهی به دنبال تحقق اهداف خود هستند و این وعده الهی است که نصرت برای کسانی است که نصرت الهی را میخواهند.
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