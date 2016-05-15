واکسیناسیون یک میلیون دام علیه طاعون نشخوارکنندگان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکلی در این رابطه اظهار داشت: واکسیناسیون علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در دامهای استان لرستان در سال 94 حدود 234 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است.

وی بیان کرد: میزان واکسیناسیون دامهای استان لرستان علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (P.P.R ) در سالهای گذشته 343 هزار راس بوده است.

مدیرکل دامپزشکی استان لرستان افزود: این میزان در سال 94 به یک میلیون و 147 هزار 110 راس افزایش داشته است.

توکلی همچنین در مورد روند مقابله با بیماری تب برفکی نیز گفت: با توجه به تامین بخشی از واکسن مورد نیاز از طرف سازمان دامپزشکی کشور برای اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی پس از تحویل واکسن همزمان با سراسر کشور کار واکسیناسیون انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در دامهای سبک مانند گوسفند و بز در استان لرستان طی سال ۹۴ حدود ۱۱۴ درصد رشد داشته است.