۱۴ شهرک فناوری دانشگاه آزاد مجوز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم واشقانی فراهانی صبح امروز در نشست خبری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به گستردگی واحدهای آموزشی این دانشگاه، هنوز به جمعبندی کامل در خصوص میزان تولیدات علمی بر اساس پایاننامههای دانشجویان نرسیدهایم و در حال آنالیز اطلاعات در این حوزه هستیم.
وی افزود: طبق آئیننامه وزارت علوم، این دانشگاه میتواند دورههای آموزشمحور را برای دانشجویان ایجاد کند که در این دورهها، دانشجویان به جای گذراندن پایاننامه، باید واحد درسی بگذرانند.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد از نظر تولیدات مقاله در جهان در جایگاه ۱۸۷ قرار دارد، بنابراین باید بررسی کنیم تا مشخص شود برگزاری این نوع دورهها به تولید مقالات دانشگاه ضربهای وارد نشود.
تصویب پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد در شورای گسترش
واشقانی فراهانی در خصوص آخرین وضعیت پارک علم و فناوری این دانشگاه، گفت: وزارت علوم با راهاندازی این پارک موافقت کرده است و اساسنامه پارک نیز در شورای گسترش وزارت علوم به تصویب رسیده است.
وی افزود: با توجه به اینکه پارک علم و فناوری این دانشگاه مجوزهای لازم را از وزارت علوم کسب کرده است، بنابراین ما نیازمند دریافت مجوز جدید برای راهاندازی شعبههای استانی این پارک نیستیم.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه نوع فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد با پارکهای علم و فناوری وزارت علوم متفاوت است، گفت: الگوی دانشگاه آزاد برای راهاندازی پارک علم و فناوری، ایجاد شهرکهای فناوری است که در حال حاضر نیز این شهرکها در تعدادی از استانهای کشور راهاندازی شده است.
واشقانی فراهانی عنوان کرد: در شهرکهای فناوری، بخشی از فعالیتها مربوط به استقرار شرکتهای دانشبنیان است و بخش دیگر فعالیتها مربوط به ارائه خدمات صنعتی و فناورانه است.
وی اظهار داشت: همچنین در شهرکهای فناوری قرار است بخشی از زمینهای این شهرکها به مسکن اعضای هیأت علمی اختصاص یابد.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد بودجه دولتی ندارد بنابراین باید از محل ارائه خدمات صنعتی و فناورانه در شهرکهای فناوری خود درآمد کسب کند تا این شهرکها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
واشقانی فراهانی اضافه کرد: ایجاد مسکن اساتید در شهرکهای فناوری نیز بخشی از برنامه دانشگاه برای درآمدزایی این شهرکها به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۴ شهرک فناوری این دانشگاه مجوز گرفتهاند و به طور مثال شهرکهای فناوری این دانشگاه در شهر مشهد، ارومیه و منطقه پردیس تهران، آماده و در حال بهرهبرداری هستند.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تصریح کرد: پارک علم و فناوری این دانشگاه نیز در حال حاضر در یکی از ساختمانهای مستقر در خیابان شریعتی این دانشگاه در حال فعالیت است و پنج شرکت دانشبنیان در این پارک مستقر شده است.
برگزاری جشنواره فرهیختگان
واشقانی فراهانی از برگزاری جشنواره فرهیختگان به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تأسیس این دانشگاه خبر داد و گفت: این جشنواره ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: تقدیر از برگزیدگان علم و فناوری دانشگاه، شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد رقابت میان پژوهشگران و گسترش فعالیتهای علمی میان واحدهای این دانشگاه از اهداف برگزاری این جشنواره به شمار میرود.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: در کنار این جشنواره قرار است نمایشگاه دستاوردهای فناورانه و پژوهشی دانشگاه نیز برگزار شود که در این جشنواره قرار است محصولات تجاریسازی شده و یا قابل تجاریسازی ارائه شود.
واشقانی فراهانی ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد از ۳۰ اردیبهشت ماه تا ۵ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
تأسیس شرکت دانشبنیان تعمیر و نگهداری دستگاههای آزمایشگاهی
وی از راهاندازی شرکت دانشبنیان برای تعمیر، نگهداری و خرید دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی در این دانشگاه خبر داد و گفت: اساسنامه این شرکت تدوین شده و هیأت مدیره آن در حال شکلگیری است.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در این شرکت توسط دانشگاه آزاد، اعضای هیأت علمی و برخی مراکز خصوصی انجام خواهد گرفت.
واشقانی فراهانی با اشاره به طرح «ساها» (ساماندهی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه آزاد)، گفت: در حال حاضر ۷۶۰۰ آزمایشگاه و ۳۴۰۰ پایگاه علمی، عضو این طرح شدهاند.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح توانستهایم از موازیکاری و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد جلوگیری کنیم و همچنین برای واحدهای دانشگاه درآمدزایی داشته باشیم.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه برخی از دستگاههای آزمایشگاهی خریداری شده در کشور مورد استفاده قرار نمیگیرند، گفت: با راهاندازی این طرح قادر خواهیم بود از تمامی امکانات در تمام نقاط کشور استفاده کنیم.
واشقانی فراهانی ادامه داد: با راهاندازی این طرح، حدود پنج میلیارد تومان درآمد برای دانشگاه حاصل شده است.
تقدیر از اساتید فعال در تولیدات علمی دانشگاه آزاد
وی اضافه کرد: در جشنواره فرهیختگان برنامه داریم از ۱۶ نفر از اساتید این دانشگاه که دارای بیشترین تولیدات علمی در پایگاه «وب آو ساینس» هستند، تقدیر کنیم.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: این افراد در سال ۲۰۱۵ بین ۷ تا ۲۰ مقاله با ضریب تأثیر بالا در این پایگاه منتشر کردهاند که در این جشنواره از آنها تقدیر خواهد شد.
نظر شما