به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراهانی صبح یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی جوانان اراک اظهار داشت: آموزش در خانواده ها باید از آموزش و پرورش پیگیری شود و این نهاد فرهنگی و آموزشی در این زمینه وظیفه ای سنگین بر عهده دارد و

وی افزود: ایجاد و برگزاری برنامه های نشاط آور باید در دستور کار همه دستگاه های فرهنگی قرار گیرد.

فراهانی بیان داشت: عوامل آسیب ها در جامعه باید ریشه یابی شود چرا که اگر روند به این نحو پیش رود آمار اعتیاد روز به روزافزایش خواهد یافت و کنترل موضوع دشوار می شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اراک تصریح کرد: باید با ایجاد فضای شاد و نشاط آور در چارچوب قوانین نظام، شرایط جذب جوانان را به سمت و سوی فضای سالم مهیا کرد چرا که جوانان نیازمند فضای سالم و نشاط آورهستند.

فراهانی خاطرنشان کرد: همه دستگاه های مرتبط با مسائل فرهنگی و ورزشی باید برای تابستان و زمان فراغت دانش آموزان برنامه ریزی کارشناسی انجام دهند.

وی افزود: روحانیت در مناطق حاشیه نشین با استفاده از فضای مساجد می تواند در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و سالم سازی محیط زندگی جوانان و خانواده ها با ابتکار عمل موثر واقع شود.

برنامه های اوقات فراغت جوانان باید بازنگری شود

در ادامه جلسه، عابد حقدادی، رئیس اداره ورزش و جوانان اراک با اشاره به برخی از نواقص در برنامه های اوقات فراغت سال گذشته و نیاز به بازنگری در آن اظهار داشت: دستگاه های مرتبط با ستاد ساماندهی جوانان اراک و اعضای این ستاد نسبت به تدوین برنامه های اوقات فراغت تابستان دانش آموزان و ارائه آن به اداره ورزش اقدام کنند.

وی در مورد هفته جوان نیز گفت: در سال جاری برای این هفته برنامه های متنوعی تدارک دیده شده که برپایه ایجاد نشاط و امید در جوانان پایه ریزی شده است.

حقدادی افزود: هم اکنون ۲۰ سازمان مردم نهاد حوزه جوانان در اراک فعال هستند و در سال گذشته ۱۲ سمن در حوزه جوانان ایجاد شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان اراک گفت: سال گذشته ۱۴۰ پایگاه اوقات فراغت در اراک برای جوانان تدارک دیده شده بود و امسال این تعداد به ۲۰۰ پایگاه افزایش خواهد یافت.

حقدادی همایش ورزش صبحگاهی با شعار «جوان، ورزش، محیط زیست و نشاط اجتماعی»، مجمع عمومی سمن نواندیشان جوان، اختتامیه دوره آموزشی کلینیک کنترل خشم و آغاز به کار طرح خانه امید، کارگاه آموزشی ارتباط موثر والدین و فرزندان و تربیت دینی و برنامه های ورزشی روستایی را از مهمترین برنامه های هفته جوان سال جاری اعلام کرد.