به گزارش خبرنگار مهر، داود ثمری امروز در نشست خبری در سازمان مرکزی این دانشگاه گفت: به مناسبت سی‌وچهارمین سالگرد دانشگاه آزاد و همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاورد فناورانه این دانشگاه با حضور وزیر صنعت و آیت الله هاشمی رفسنجانی از ۳۴ محصول فناورانه این دانشگاه رونمایی خواهد شد.

وی افزود: این محصولات در حوزه های هایتک و در زمینه های رباتیک، ربات های صنعتی، نانو ذرات، پزشکی، دارو و خودرو است.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: خودروی برقی این دانشگاه که اکنون به تولید صنعتی نیز رسیده است، در این مراسم رونمایی خواهد شد.

ثمری با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد گفت: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۳ هزار متر مربع و در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه ۶۳۷ محصول در ۳۹ غرفه ارائه می شود که بیشتر این محصولات دستاوردهای آماده تجاری سازی هستند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد تصریح کرد: با دعوت از صاحبان صنایع به این نمایشگاه برنامه داریم زمینه فروش محصولات فناورانه این دانشگاه را فراهم کنیم.

ثمری در خصوص وضعیت قراردادهای تجاری دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد از سال ۹۳ تاکنون به حوزه تجاری سازی محصولات خود وارد و تاکنون موفق شده است ۶۰ میلیارد تومان قرارداد تجاری برای ۲۳ طرح فناورانه خود منعقد کند.

وی با اشاره به راه اندازی ۱۴ کمیته توسعه فناوری در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اشاره کرد و توضیح داد: این معاونت ها در تعامل با ستادهای ویژه فناوری معاونت علمی و فناوری هستند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: به طور مثال کمیته خشکسالی این دانشگاه ۱۲ طرح تحقیقاتی موثر در حوزه خشکسالی و توسعه فناوری در این زمینه ارائه کرده است.

ثمری تصریح کرد: به طور مثال در گذشته دانشگاه آزاد تنها در حوزه مسابقات رباتیک فعالیت داشت، اما اکنون با توجه به اینکه این دانشگاه موضوع توسعه فناوری را مدنظر قرار داده، توانسته است ربات های صنعتی برای استفاده در صنایع مختلف طراحی کند.