وزارت علوم از محصول آگار توليد شده در هرمزگان حمايت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر محمد فرهادی در بازديد از غرفه پارک علم و فناوری استان هرمزگان ضمن حمايت از فناوری های توليد شده در پارک های علم و فناوری کشور، توليد آگار از جلبک های آگاروفيتی (آگار بومی خليج فارس) در پارک هرمزگان را مهم ارزيابی کرد و افزود: وزارت علوم در راستای ماموريت خود از این طرح بومی به عنوان کالای دانش بنيان حمايت های لازم را خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوری نيز در این بازديد با بیان اینکه این محصول یکی از نیازهای اصلی آزمایشگاهی در دانشگاه های کشور است، افزود: این معاونت در راستای بازاریابی محصول آگار همکاری لازم را خواهد داشت.

علی احمدی همچنین از انجام مکاتبات لازم با دانشگاهای کشور برای استفاده از این قابلیت خبر داد و ابراز کرد: امیدواریم با همکاری هایی که صورت خواهد گرفت زمینه برای توسعه فناوری واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری فراهم شود.

رئيس پارک علم و فناوري هرمزگان نيز در این بازديد، به محصولات توليد شده در اين پارک اشاره کرد و بيان داشت: يکي از خصوصيت هاي فناوران مستقر در پارک هرمزگان فعاليت بر روی فناوری های بومی منطقه است که خوشبختانه نتايج بسيار خوبي به همراه داشته است.

علي فتی به محصول آگار توليد شده توسط شرکت فناوران زيست سبز دريا مستقر در پارک هرمزگان اشاره کرد و افزود: اين آگار محصولی استراتژيک در علوم آزمايشگاهی است که ايران در حال حاضر برای تامين نياز خود، اين آگار را از کشورهای آلمان، اسپانيا و... وارد می کند.

وی ابراز اميدواری کرد، با حمايت هايی که از اين محصول در پارک علم و فناوری هرمزگان صورت خواهد گرفت، اين جلبک طی ماه های آينده در حجم انبوه کشت و برداشت شود.

به گفته فتی، توليد اين محصول علاوه بر رفع نيازهای آزمايشگاهی باعث کارآفرينی براي فارغ التحصيلان رشته کشاورزی و شيلات خواهد شد.