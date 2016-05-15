به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، حسنا محمدزاده، شاعر جوان كه نخستین مجموعه شعرش با عنوان «زیر هر واژه آتشفشان است» از سوی نشر سوره مهر در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران عرضه شد، با بیان اینكه به روز بودن زبان شعر شاعران معاصر باعث مورد توجه قرار گرفتن این آثار شده است، اظهار كرد: شاعران با زبان امروزی كه در آثارشان به كار گرفته اند، توانسته اند ارتباط صمیمانه ای با مخاطبانشان بگیرند و مخاطبان نیز موضوعاتی را كه در دیوان اشعار شاعران كهن به دنبالش می گشتند و به سختی می توانستند پیدا كنند، در آثار شاعران امروزی می خوانند.

وی ادامه داد: امیدوارم هر چه می گذرد، این روند رو به رشد و پیشرفت در شعر جوان بیشتر شود. آثار شاعران جوان، با مفاهیم اجتماعی دنیای امروز و مفاهیم عاشقانه سروده می‌شود، البته مفاهیم عرفانی و حكیمانه ای كه در آثار شاعران كهن بوده است، شاید خیلی كمتر بتوان در شعر امروز به دنبالش گشت.

محمدزاده با بیان اینكه فضاهای مجازی، تاثیر منفی بر آثار شاعران دارند، عنوان كرد: فكر می‌كنم بیشتر از آن كه شاعران در آثارشان روند رو به رشد داشته باشند، تاثیر منفی دارند، به این معنا كه خیلی‌ها، شعر، ارزش شعر و قدرت شعر را، این گونه زیر سوال برده اند و شعرشان آن شعریت را نداشته است و البته برای مخاطب هم تشخیص شعر خوب، از شعر بد در فضای مجازی خیلی سخت شده است.

این شاعر جوان همچنین گفت: فكر می‌كنم مسئولان باید تمهیدی بیندیشند تا در برنامه‌های نقد و بررسی آثار، كتاب‌ها و شعرهای خوب به مخاطبان شناسانده شود. نشرها این روزها زیاد شده اند و برای مخاطب دشوار است كه تشخیص دهد چه اثری را باید تهیه كند و نیاز است كه آثار خوب از سوی كارشناسان ادبی معرفی شوند.

وی جشنواره‌های ادبی با رویكرد شعر مذهبی را برای ادبیات كشور مفید دانست و اظهار كرد: این جشنواره‌ها باعث شده شاعران جوان به سمت اهل بیت(ع) كشیده شوند و سیره و زندگی این بزرگان را مورد توجه قرار دهند.