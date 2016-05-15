۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

سخنگوی نیروی انتظامی خبر داد:

عامل دستگیرشده دخیل در بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی یک زن است

سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام اینکه شناسایی و دستگیری یکی از عناصر منافق از سوی اینترپل انجام شده است، افزود: متهم، یک زن است.

سردار سعید منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبرها و گزارش های منتشر شده در فضای مجازی درباره دستگیری عنصر منافق در کشور آلبانی گفت: فرد شناسایی شده، یک خانم است که بر اساس بررسی های به‌عمل آمده در حادثه بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی دست داشته است.

وی افزود: متهم دستگیر شده، در حال انتقال به ایران است که پس از انتقال در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی ناجا همچنین درباره دستگیری منتشرکننده عکس مینو خالقی تصریح کرد: پلیس در این زمینه، خبری اعلام نکرده است.

سردار منتظرالمهدی همچنین درباره ورود مجری من‌وتو به ایران نیز گفت: هرگونه ممنوعیت ورود و خروج از کشور مستلزم دستور قضایی است.

کد مطلب 3658944

