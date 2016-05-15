ایران خواستار لغو محرومیت آرش شد/میراسماعیلی:از داخل هدایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال گذشته رقابتهای جهانی کوراش در خرم آباد برگزار شد و در جریان حوادثی که در این رقابتها رخ داد اتحادیه جهانی کوراش در اقدامی تعجب برانگیز و در غیاب آرش میراسماعیلی وی را به مدت ۵ سال محروم کرد.

بر همین اساس کمیته ملی المپیک با ارسال نامه به حیدرفرمان رئیس اتحادیه جهانی کوراش خواستار لغو محرومیت میراسماعیلی شد. در نامه شاهرخ شهنازی آمده است: ما خواستار این هستیم؛ محرومیتی که برای آرش میراسماعیلی قهرمان سابق تیم ملی ایران در کوراش گرفته شده، بررسی‌های بیشتری شود و در مورد لغو محرومیت وی تصمیم گیری شود.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با ارائه درخواست ایران مبنی بر رسیدگی به شرایط میراسماعیلی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که ما داریم کمیته انضباطی بدون حضور میراسماعیلی برگزار شده و او نتوانسته از حق خود دفاع کند و محرومیتی که برای وی در نظر گرفته شده است با بند‌های اساس‌ نامه متغایرت دارد.

آرش میراسماعیلی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای خوبی را در خرم آباد برگزار کردیم که خوب حواشی را هم به دنبال داشت. متاسفانه فدراسیون جهانی کوراش بعد از پایان این مسابقات بدون حضور بنده در کمیته انظباطی اقدام به انشای رای و محورمیت ۵ ساله بنده کرده که به هیچ عنوان بر مبنای عدالت نبود.

نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی کوراش

وی ادامه داد: در این جریان من مظلوم واقع شدم و در حالی که زحمات شبانه روزی را برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات داشتم. چگونه است اتحادیه جهانی کوراش چند ماه بعد از مسابقات بواسطه برگزاری خوب این رقابتها تقدیرنامه به فدراسیون کشورمان اعطا می کند ولی من محروم می شوم.

نایب رئیس فدراسیون جودو اظهار داشت: چگونه است برخی ها دائم علیه ایران فعالیت می کنند و نیروهای امنیتی هم با توجه به اطلاعات کامل سکوت می کنند. چگونه بدون حضور من و با اطلاعات غلط این افراد اقدام به تشکیل جلسه و محرومیت من کرده است. کجای دنیا بدون شنیدن نظرات یک نفر، او را محروم می کنند.

میراسماعیلی با تاکید دوباره بر اینکه این اتفاقات از داخل ایران هدایت می شود افزود:ماهیت این افراد برای اهالی جودو روشن است و به خوبی شناخته شده هستند. نمی دانم در جودو به دنبال چه چیزی هستند و فقط باید از مسئولان ورزش کشور و کمیته ملی المپیک برای حمایتی که از بنده داشتند تشکر و قدردانی کنم.

متاسفانه اقدام به برگزاری مجمع و حضور دوباره مدعیان رياست باعث شده تا حواشی یک بار دیگر این رشته احاطه کند. رشته ای که هر زمان زمزمه موفقیت در آن شنیده شد با چنین حواشی با شکست و ناکامی راه خود را دنیال کرد. گویی برخی نمی خواهند جودو در میادین بین الملی قد علم کند.