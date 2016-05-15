به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید هاشم غیاثی ظهر یکشنبه در همایش و کارگاه‌های آموزشی استانی رسم هجرت با تاکید بر مداومت و فهم مناجات شعبانیه اظهار کرد: بهره برداری لازم و کافی را باید از این ماه مبارک داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی از جمله مأموریت‌های محوری سپاه و نیروهای بسیج است، افزود: خاستگاه بسیج سازندگی مقام معظم رهبری بوده‌اند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی بیان داشت: امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که تمامی مسئولان نظام باور کرده‌اند ظرفیت آحاد بسیجی می‌توانند در اجرای مأموریت‌های مهم اثربخش باشند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه امروز، تصریح کرد: اگر به تدابیر رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد شرایط جامعه بهتر بود.

غیاثی ادامه داد: تمامی مشکلات امروز جامعه به دلیل بی توجهی به تدابیر مقام معظم رهبری بوده است.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل حاکمیت ایران موضوعات اقتصادی است، گفت: دشمنان می‌دانند در حوزه اقتصادی اشکلات اساسی داریم و از آن سوء استفاده می‌کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هنوز بعضی از مسئولان حاکمیتی باور ندارند که با اتکا به نظام می‌شود بسیاری از مشکلات جامعه را حل کرد، افزود: اگر تمامی ملت مدیریت جهادی را داشته باشند می‌توانند مدیریت صحیح اقتصادی را نیز داشته باشند.

وی ضمن اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر آمادگی کامل جوانان در عرصه‌هایی که نیاز نظام است، اظهار داشت: نگاه بسیج نگاهی انتفاعی نیست بلکه حضور بسیجیان حضوری جهاد گونه است.

غیاثی با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام در عرصه گروه‌های جهادی شناسایی و معرفی این عرصه‌ها به گروه‌ها است، بیان کرد: اگر بتوانیم عرصه‌ها را با توجه به نیاز محلی شناسایی کنیم می‌توانیم با تفکیک کردن تخصص‌های مختلف تمامی امور را به درستی به سرانجام برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه بانک اطلاعاتی استان باید مرور شود، گفت: با توجه به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی استان باید قدم برداشت تا به بیراهه کشیده نشویم.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش و تجهیز متعارف و متناسب از دیگر وظایف بسیج سازندگی است، افزود: در گروه‌های جهادی باید به درک و فهم مشترکی از اجرای مأموریت‌ها رسید.

وی با اشاره به اینکه ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌های محلی باید بیشتر شود، اظهار داشت: با توجه به تجربه‌های چندین ساله در این زمینه نباید اجازه دهیم اشتباهات شکلی غیرمتعارف داشته باشد.

غیاثی با بیان اینکه گروه‌های جهادی بایستی همواره در طول سال آمادگی‌های لازم را داشته باشند، بیان داشت: بسیج سازندگی می‌تواند باری از دوش دولت و نظام بردارد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم اقدامات را در عرصه‌های مختلف جهادی به صورت تلفیقی انجام دهیم تاثیرات بسیار بیشتری را خواهد داشت.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه گروه‌های جهادی باید انعطاف لازم را داشته باشند، افزود: برای تربیت نیروی انسانی باید در روستاها به ویژه در اقدامات عمرانی مشارکت جوانان را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه به جهت فرهنگ سازی و ایجاد موج مثبت اقدامات بسیار ارزنده‌ای در سال جاری اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های جهادی و یادواره جهادگران استانی از جمله این اقدامات است.

غیاثی افزود: امیدواریم در یک تعامل تعریف‌شده و با حمایت سایر دستگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته اقدامات اثربخش‌تری را داشته باشیم.